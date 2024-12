VOX porträtiert wieder ungewöhnliche Liebes-Paare

Quotennews

In der ersten Folge geht es unter anderem um Edith und Eric Stehfest und wie das Paar mit Erics Diagnose „paranoide Schizophrenie“ umgeht.

Für kurz nach dem Jahreswechsel hat VOX den Start neuer Folgen der Doku-Soapangekündigt. Los geht es am Freitag, den 3. Januar 2025, um 20:15 Uhr. Derzeit ist auf dem Sendeplatz «Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt» beheimatet, ab dem 20. Dezember zeigt der Kölner Sender die Filme «Das Mercury Puzzle» und «Snow White & The Huntsman» (27. Dezember).In der Doku-Sopa blickt VOX auf Paare, deren Liebe „sehr ungewöhnlich ist“, wobei beleuchtet werden soll, wie diese Paare ticken, was sie gemeinsam haben und wie sie mit Kritik umgehen. In der ersten Folge kämpfen die Reality-Stars Edith und Eric Stehfest nach Erics Diagnose „paranoide Schizophrenie“ mit ihrer Beziehung und einem Umzug. Außerdem das «Sommerhaus der Stars»-Pärchen Umut Tekin und Emma Fernlund ein neues Zuhause im Hamburger Speckgürtel, doch Gerüchte über Untreue belasten ihre Liebe. Claudia Obert und Max Suhr reisen in ihre Heimat Emmendingen, wo Max beim Ehemaligentreffen des Gymnasiums ins Abseits gerät, da alle um die 62-jährige Claudia buhlen.Im Oktober tat sich «Wo die Liebe hinfällt» auf dem Freitags-Slot durchaus schwer. Die Reichweite belief sich um die 500.000, aber nie mehr als 610.000 Zuschauer, was VOX nur niedrige Marktanteile zwischen 2,1 und 2,7 Prozent brachte. In der Zielgruppe bewegte sich das Format ebenfalls meist unter dem Senderschnitt, nur eine der vier gezeigten Ausgaben kam mit 7,9 Prozent auf einen guten Wert.