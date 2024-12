«B:REAL» bleibt zwar echt, aber unerfolgreich

Quotennews

Mit neuen «Hartz und herzlich»-Folgen profitierte RTLZWEI.

Cosimo-Freundin Nathalie Gaus erfuhr am Dienstag um 16.05 Uhr, dass sie Hautkrebs habe. Die Geschichte der Reality-Stars, in der sich unter anderem Frank Fussbroich als Sänger beweisen musste, lockte 0,15 Millionen Zuschauer an. RTLZWEI sicherte sich einen Marktanteil von 1,4 Prozent. In der Zielgruppe brachten 0,04 Millionen immerhin 2,5 Prozent.Die Vortagswiederholung vonsahen 0,21 Millionen Menschen und brachte 2,8 Prozent in der Zielgruppe, ab 18.05 Uhr sahen 0,31 Millionen Menschen die neue Episode „Von Stürmen und Wikingern“, die 1,7 Prozent Marktanteil holte. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,07 Millionen ermittelt, sodass man auf einen Wert von 2,5 Prozent kam.sahen auf dem 19.05-Uhr-Slot noch 0,30 Millionen Zuschauer, die Geschichte „Jetzt ist Schluss!“ brachte einen Marktanteil von 1,4 Prozent zu Stande. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,16 Millionen ermittelt, das führte zu 4,1 Prozent. In der Primetime erreichte die dritte Trier-West-Folge von0,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und holte sich 3,4 Prozent in der Zielgruppe.