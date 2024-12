Jessica Szczakiel hinterfragt Auswanderer

TV-News

Bei «37°» besucht die Reporterin die Menschen, die nach Madeira zogen.

Am Dienstag, den 7. Januar 2025 startet die Reportagereihe «37°» in ein neues Jahr. Jessica Szczakiel hat den Dokumentarfilmgedreht, in der sie auf der portugiesischen Insel unterwegs war. Madeira zieht seit 2020 Freiberufler aus aller Welt zum Leben und Arbeiten an. Doch der Alltag im vermeintlichen Paradies zeigt: Existenzsorgen und Einsamkeit gibt es auch dort.Heiko, 41, sitzt auf gepackten Koffern und träumt von einem Leben auf der Insel. "Madeira ist für mich ganz klar mein Sehnsuchtsort." Die Liebe zu der Insel begleitet den Grafikdesigner schon seit seiner Kindheit. Dort will er nun mit Hilfe der digitalen Community Fuß fassen. Doch der Zuzug der vielen Freelancer seit 2020 hat Madeira verändert. Die Lebenshaltungskosten und Mieten auf der Insel sind stark gestiegen und fast so hoch wie in Deutschland. Häuser und Wohnungen sind für viele Einheimische unerschwinglich geworden.Eine eigene Wohnung findet auch Heiko nicht, dafür reicht sein Gehalt als freiberuflicher Grafikdesigner nicht. Stattdessen wohnt er zur Untermiete. Der 41-Jährige ist hin- und hergerissen zwischen seinem Traum vom Auswandern und den Verpflichtungen in der schwäbischen Heimat, wo seine Mutter auf Hilfe angewiesen ist.