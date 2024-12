Guy Ritchie-Serie mit weiteren Stars

US-Fernsehen

Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver und Anson Boon werden bei der Showtime-Serie mitwirken.

Paddy Considine («House of the Dragon»), Joanne Froggatt («Downton Abbey»), Lara Pulver («Da Vinci's Demons») und Anson Boon («Pistol») werden laut „Variety“ in der neuen Showtime-Serie von Guy Richtie mitspielen. Einen Namen hat das Projekt allerdings noch nicht. Angekündigt sind bereits Tom Hary, Pierce Brosnan und Helen Mirren.Laut offizieller Beschreibung dreht sich die Serie „um zwei verfeindete Familien mit Sitz in London, deren Geschäfte sich über die ganze Welt erstrecken, und um den äußerst loyalen ‚Fixer‘ (Hardy), der eine von ihnen um jeden Preis beschützen muss“. Considine wird Kevin Harrigan spielen, den Sohn von Conrad (Brosnan). Froggatt spielt Jan Da Souza, die Frau von Harry (Hardy). Pulver spielt Bella Harrigan, die Frau von Kevin. Boon spielt Eddie Harrigan, den rebellischen Sohn von Kevin.Produziert wird die einstündige Gangsterdramaserie von Showtime/MTV Entertainment Studios und 101 Studios. Autor der Serie ist Ronan Bennett, Regie führt Ritchie. Zusammen mit Keith Cox, Nina L. Diaz, David C. Glasser, Jez Butterworth, Kris Thykier, Ivan Atkinson, Hardy, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin und Bob Yari fungieren beide auch als ausführende Produzenten.