VOD-Charts

Knapp zehn Millionen Abrufe generierte die Netflix-Serie in der vergangenen Woche. Das lag nicht allein an der zweiten Staffel.

6,7 Millionen Abrufe generierte die zweite Staffel der Drama-Serielaut Netflix zwischen dem 25. November und 1. Dezember. Die sechsteilige Staffel, die eine Laufzeit von rund fünfeinhalb Stunden hat, steigerte das Ergebnis im Vergleich zur Vorwoche beträchtlich. An den ersten drei Tagen – die zweite Runde erschien am Freitag, den 22. November – errechnete der kalifornische Streamingdienst anhand von 23,7 Millionen Streamingstunden 5,5 Millionen Views. An den sieben Folgetagen stieg die Streamingzeit auf 36,5 Millionen Stunden.Damit schob sich, wie die Serie international vermarktet wird, an die Spitze des nicht-englischsprachigen TV-Feldes. Zuvor musste sich Devrim Lingnau und Philip Froissant als Kaiserpaar Sisi und Franz mit dem dritten Platz begnügen – hinter(Frankreich) und(Mexiko). Die französische Reiche fand sich zum Monatswechsel aber nur noch auf Rang acht wieder, die mexikanische Reihe fiel auf Platz fünf zurück, hatte aber mit 33,3 Millionen Sehstunden weiterhin eine hohe Abrufzeit. Aufgrund der langen Laufzeit von über zwölfeinhalb Stunden reichte es aber nur für 2,6 Millionen Views.Zurück nach Österreich: «Die Kaiserin» fand sich in 84 Ländern in den Top10 ein, in zehn Ländern, darunter Argentinien, Chile, der Ukraine und Portugal, aber auch Österreich, Frankreich und Deutschland, sogar auf Platz ein. In der Eröffnungswoche waren es „nur“ 59 Top10-Platzierungen (dreimal #1). Die von Katharina Eyssen kreierte Serie, die von Sommerhaus Serien und Inferno Pictures produziert wurde, belegte aber nicht nur die Spitzenposition, sondern erreichte sogar noch einen weiteren Platz auf dem Treppchen.Auch die erste Staffel kehrte in die Top10 auf Rang drei zurück. In der vergangenen Woche wurden die ersten sechs Episoden 17,2 Millionen Stunden gestreamt, und damit drei Millionen Mal abgerufen. «Die Kaiserin» kam damit auf rund zehn Millionen Views in sieben Tagen. Damit kompensiert man das im Vergleich zum Herbst 2022 leicht niedrigere Niveau der zweiten Staffel. Die erste Runde debütierte am 29. September 2022 und verzeichnete in den ersten vier Tagen der Verfügbarkeit 47,21 Millionen Stunden bei einer nur leicht längeren Laufzeit von fünf Stunden und 43 Minuten. In der ersten vollen Woche kam man auf 43 Millionen Sehstunden. Direkt zur Premiere belegte «Die Kaiserin S1» zwei Wochen lang den ersten Platz. Mitte Oktober wurde man schon von der polnischen Miniserieabgelöst.Alles in allem war der Start der zweiten Staffel aber vergleichbar zu dem der ersten Runde. Netflix hat noch nicht bekannt gegeben, ob «Die Kaiserin» eine dritte Staffel erhält. Angesichts des Franchise-Erfolgs täte der Streamingdienst aber gut daran, mehr Folgen zu bestellen. In den kommenden Jahren müsste man dann auch nicht mit der RTL+-Serie «Sisi» konkurrieren, deren vierte Staffel kürzlich angelaufen ist, aber auch das Finale bildet.