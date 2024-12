Neuer «Mayfair Witches»-Trailer

US-Fernsehen

Alexandra Daddario ist auch in Deutschland in neuen Folgen zu sehen.

AMC Networks hat einen neuen Teaser für die kommende zweite Staffel vonveröffentlicht. Die neue Staffel mit Alexandra Daddario, Jack Huston, Harry Hamlin, Tongayi Chirisa und Alyssa Jirrels in den Hauptrollen wird am Sonntag, dem 5. Januar, auf AMC und AMC+ ausgestrahlt. In Deutschland strahlt Magenta TV ab Montag, den 6. Januar 2025, die neuen Folgen aus.Die zweite Staffel von «Anne Rices Mayfair Witches» basiert auf Anne Rices „Leben der Mayfair-Hexen“ und setzt die Reise von Rowan Mayfair (Daddario) fort, nachdem sie unwissentlich den Dämon Lasher (Huston) zur Welt gebracht hat. Sie ist entschlossen zu verstehen, was aus ihm geworden ist – Mensch oder Monster? und ihn dazu zu benutzen, ihre Bestimmung als Heilerin zu erfüllen, aber als eine Tragödie eintritt, muss sie ihre eigenen Wünsche beiseiteschieben und kämpfen, um ihre Familie zu schützen.Weitere Darsteller sind unter anderem Ben Feldman, Ted Levine und Thora Birch. Die Serie wird von Mark Johnson, Esta Spalding (Showrunnerin), Tom Williams, Michelle Ashford, Christopher Rice und der verstorbenen Anne Rice als ausführende Produzenten und von AMC Studios als Produzenten betreut.