Nicht hoch hinaus: Pilawas Zirkusshow am Boden

Quotennews

Es wird düster um «Stars in der Manege».

Eine der ersten Entscheidungen, die kurz nach der Rückkehr von Jörg Pilawa zu Sat.1 getroffen wurde, war die,wiederzubeleben. Das Showformat war von 1959 bis 2008 bereits lange Zeit in der ARD auf Sendung und wurde dort wegen nachlassenden Zuschauerinteresses abgesetzt.Bei dem Comeback beim Bällchensender konnten zumindest die ersten Ausgaben recht passable Werte einfahren: Quotenanteile um 8 Prozent waren in den besten Fällen möglich, aber auch ein paar Ausreißen nach unten in den Bereich um 6 Prozent ergaben sich. Mit der neuesten Ausgabe konnte die von Jörg Pilawa präsentierte Revue nun jedoch nur ganz ganz üble 3,6 Prozent und 0,15 Millionen der 14-49-Jährigen ansprechen – ein fetter Schlag in die Magengrube. Gut liefs auch beim älteren Publikum nicht, wo bloß 4,5 Prozent bei 0,99 Millionen zusammenkamen.Im Anschluss sendete Sat.1 zwei Episoden der neuen Joyn-Serie. Hohe Quoten war damit allerdings überhaupt nicht zu erlangen, stattdessen dümpelte man in einem gar noch desolateren Korridor von 1,4 und 0,5 Prozent in der Zielgruppe rum. Diese Zahlen folgten aus 0,04 und 0,01 Millionen Zuschauenden aus entsprechenden Alterskategorie - alles in allem ein blamabler Abend für Sat.1.