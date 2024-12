«Ninja Warrior» sprintet zum Endspurt

Quotennews

Hat die Produktion ihr Ziel erreicht?

Seit 2016 ist das Erfolgskonzeptauch in Deutschland auf dem Schirm. Selbst wenn der große Hype mit Werten über 20 Prozent inzwischen abgebbt ist, bleibt die Leichtathletik-Competition eine quotenbringende Institution für den Sender. Das zeigte sich auch in der aktuellen Staffel, die zum Teil über 15 Prozent in der wichtigen Zielgruppe lag.Gestern stand nun bereits das Finale an. Mit 0,74 Millionen Interessierten, die mit einem Marktanteil von starken 18,2 Prozent verbunden waren, reichte es zu einem klaren Staffelbestwert zum Abschluss. Im Vergleich zur letzten Woche, in der 11,6 Prozent gemessen wurden, ein unübersehbarer Anstieg. Zugleich lässt sich damit der Primetime-Sieg bei den 14-49-Jährigen gutschreiben. Stärker gefragt als zuletzt war die Köppen-Buschmann-Wontorra-Show zudem beim älteren Publikum, welches gestern immerhin bei recht passablen 2,04 Millionen und 9,2 Prozent lag.Ein recht gute Figur machten am Vorabend die Soaps. Vorne lag natürlich «GZSZ», das 0,46 Millionen Zuschauende und ordentliche 14,3 Prozent aus der Zielgruppe vorweisen konnte. Im Vorfeld zeitigte «AWZ» mit 10,3 Prozent ein mäßiges Ergebnis. Insgesamt sahen die UFA-Dauerbrenner 8,2 Prozent (1,74 Millionen) und 7,9 Prozent (1,52 Millionen).