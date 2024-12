Welke weiter heiter

Quotennews

Die Welke-Comedy performt weiter stark.

Auch auf linearem Ausspielweg bleibt das von Oliver Welke präsentierte Format weiter ein Anker am späten Freitag-Abend. Diesen Status konnte die ZDF-Comedy nun erneut ausspielen und die Konkurrenz mit starken 18,5 Prozent und 0,76 Millionen jungen Fans klar dominieren. Groß fiel das Interesse auch beim Gesamtpublikum aus, wo die Mainzer klar erfreuliche 18,3 Prozent (3,58 Millionen) einfuhren - wenngleich es in beiden Altersgruppen schlechter lief, als in der Vorwoche, als über 20 Prozent auf der Uhr standen. Böhmermanns «ZDF Magazin Royale» sicherte sich später noch sehr gute 16,6 Prozent junge und mäßige 10,3 Prozent ältere Zuschauer. «Der satirische Jahresrückblick» brachte wiederum eine halbe Stunde später noch 1,17 Millionen Ältere und 0,33 Millionen Jüngere zu jeweiligen Anteilen von soliden 12,5 und ordentlichen 9,6 Prozent ein.Zur Hauptsendezeit lieferte sich das Zweite Deutsche Fernsehen indessen wieder einen Kampf um den Gesamt-Sieg in der Primetime. Zur Freude der ZDF-Verantwortlichen kann aber gesagt werden, dass ihr Kanal in diesem Duell die Oberhand behielt und mit Jürgen Vogel starke 20,6 Prozent bei insgesamt 4,88 Millionen generieren konnte - wenngleich die 5-Millionen-Marke in der vorläufigen Auswertung weiter nicht gerissen wurde. Die Leute bis 49 Jahren waren mit 0,22 Millionen zu mageren 5,6 Prozent in klar geringerer Anzahl zugegen.Etwas weniger zu kämpfen hatte im jüngeren Segment das weihnachtlich angehauchte Drama «Die schönste Bescherung » im Ersten Deutschen Fernsehen, welches sich immerhin mäßige 7,9 Prozent der Jungen (0,32 Millionen) fischen konnte. Bei den Älteren lief es mit 15,0 Prozent und 3,54 Millionen ziemlich gut. Im Anschluss kamen die „Tagesthemen insgesamt auf 11,8 Prozent und bei den Jungen auf ordentliche 8,2 Prozent.