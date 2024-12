«Asterix & Obelix»: Netflix-Serie kommt in 2025

International

Ursprünglich war die Animationsserie «Asterix & Obelix: Der Kampf der Häuptlinge» von Alain Chabat für 2023 geplant gewesen. Nun soll die Reihe mit zwei Jahren Verspätung starten.

„Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Asterix, Obelix und die anderen Bewohner ihres Dorfes widersetzen sich den Eindringlingen“, um diese Prämisse kommt auch die 2021 angekündigte Netflix-Animationsserienatürlich nicht herum. Eigentlich hätte das Projekt von Alain Chabat bereits 2023 auf der Plattform erscheinen sollen, noch immer fehlt von Asterix, Obelix und Co. jede Spur.Nun hat der kalifornische Streamer aber wieder von sich Reden gemacht und einen Trailer veröffentlicht, der die Serie für das kommende Jahr 2025 verspricht. Einen konkreten Erscheinungstermin steht aber noch immer nicht fest.Die Serie basiert auf dem Originalwerk von René Goscinny und Albert Uderzo und führt die Römer ins letzte unabhängige Dorf Galliens, das sie um jeden Preis erobern wollen. Dank ihres Zaubertranks erwehren sich Asterix und Co. aber den Angriffen. Aber als der Zaubertrankmeister Miraculix plötzlich sein Gedächtnis verliert, sind die Dorfbewohner im Kampf gegen die Römer auf sich selbst gestellt. Sie müssen neue Wege finden, um die Römer in Schach zu halten. Neben Alain Chabat führte auch Fabrice Joubert Regie. Chabat verfasste gemeinsam mit Benoît Oullion und Piano die Adaption. Alain Goldman verantwortet die Produktion. Als Animationsstudio fungiert TAT Productions.