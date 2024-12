«A Man on the Inside» geht weiter

US-Fernsehen

Die Serie von Mike Schur mit Ted Danson bekommt eine zweite Runde.

Netflix gab bekannt, dass die von der Kritik gefeierte Comedy-Seriefür eine zweite Staffel verlängert wurde, die 2025 Premiere haben soll. «A Man on the Inside» debütierte an der Spitze der beliebtesten englischen TV-Liste von Netflix und ist seit der Veröffentlichung drei Wochen lang in den Top 10 geblieben. Sie wurde zu einem der TV-Programme des Jahres 2024 der AFI gekürt und Ted Danson wurde für seine Leistung als Schauspieler in einer Comedy-Serie für einen Golden Globe nominiert.Creator/Executive Producer Mike Schur gegenüber Tudum.com: „Wir freuen uns sehr, eine weitere Staffel von «A Man on the Inside» mit dem jungen Nachwuchsstar Ted Danson zu drehen. Von unseren Partnern bei Netflix und Universal TV bis hin zu den Autoren, der Besetzung und der Crew ist es ein wirklich außergewöhnliches Team talentierter und liebenswerter Menschen, mit einer bemerkenswerten Ausnahme (der junge Nachwuchsstar Ted Danson, der irgendwie ein Albtraum ist).“Tracey Pakosta, Vizepräsidentin für Comedy-Serien bei Netflix: „«A Man on the Inside» hat genau die richtige Mischung aus Humor, Authentizität und Herz gefunden, die bei allen Generationen gut ankommt, und wir freuen uns darauf, diese Geschichte mit Mike, Ted, Universal Television und dem gesamten Team fortzusetzen.“Erin Underhill, Präsidentin von Universal Television: „«A Man on the Inside» ist zu gleichen Teilen charmant, emotional und witzig und hat eine brillante Besetzung, die die erste Staffel zu einem echten Vergnügen gemacht hat. Ein großes Dankeschön an Mike, Ted, die Besetzung und die Crew sowie an Netflix , die uns noch mehr Gründe zum Lachen, zum Weinen und definitiv zum Anrufen unserer Familien gegeben haben.“