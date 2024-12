Kristen Bell führt durch die SAG Awards

US-Fernsehen

Der «Nobody wants this»-Star wird die Preisverleihung auf Netflix moderieren.

Schauspielerin Kristen Bell und die SAG Awards arbeiten auch im kommenden Jahr zusammen. Bell wird die 31. Screen Actors Guild Awards moderieren, die am Sonntag, 23. Februar 2024, im Shrine Auditorium & Expo Hall stattfinden. In der Vergangenheit hatte die Gala keine Moderatorin, aber 2018 übernahm Bell zum ersten Mal den Job.„Ich freue mich sehr, die SAG Awards in diesem Jahr erneut zu moderieren“, sagte Bell in einer Stellungnahme. “Ich fühle mich geehrt, wieder gefragt worden zu sein und kann es kaum erwarten, den Abend mit meinen Schauspielkollegen zu verbringen und das zu tun, was wir am besten können ... uns selbst zu feiern.„Kristen Bells Witz, Wärme und Charme machen sie zur perfekten Besetzung für unsere Show - eine Nacht, die Schauspieler und die herausragenden Leistungen des Jahres feiert“, so Jon Brockett, Executive Producer der SAG Awards. Netflix überträgt die Preisverleihung, Bell war zuletzt mit der Serie «Nobody Like This» bei dem Streamingdienst zu sehen.