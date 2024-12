NBC verlängert «Kelly Clarkson Show»

US-Fernsehen

Die Fernsehsendung wird noch bis Sommer 2026 ausgestrahlt.

NBCUniversal hat für seine Fernsehsenderfür eine vierte Staffel verlängert. In zahlreichen Städten wird die Sendung am Nachmittag ausgestrahlt. Die Sendung ist seit 2019 auf Sendung und hat seither 22 Daytime Emmy Awards gewonnen. Rund 1,2 Millionen Menschen schauen täglich zu.„Kelly und ihr Team legen die Messlatte im Tagesfernsehen immer höher“, sagte Valari Staab, Vorsitzende von NBCUniversal Local. “Die beständige Zuschauerzahl der Show, die ansprechenden Inhalte und die hohe Produktionsqualität haben sie zu einem wertvollen Bestandteil unseres Programmangebots in den NBC-eigenen Sendern gemacht. Wir freuen uns über ihre anhaltende Beliebtheit und ihren Erfolg.“„Kelly Clarkson ist ein nationaler Schatz. Wir konnten es kaum erwarten, eine weitere Staffel von «The Kelly Clarkson Show» anzukündigen, frisch von der erstklassigen „Christmas in Rockefeller Center“, in der Kelly moderierte„, sagte Wilson in einer Erklärung. „Es gibt eine Nachfrage nach Geschichten, die unterhalten und inspirieren, und «The Kelly Clarkson Show» ist ein leuchtender Stern, der für unsere Sender liefert und Zuschauer über mehrere Generationen hinweg auf sinnvolle Weise anspricht.“