«The Way Home» geht im Januar weiter

US-Fernsehen

Der Hallmark Channel hat die Ausstrahlung der dritten Runde angekündigt.

Die beliebte Seriekehrt mit ihrer dritten Staffel zurück und feiert ihre Premiere am Freitag, den 3. Januar 2025, um 21 Uhr auf dem Hallmark Channel. Aufgrund der großen Nachfrage wird die neue Staffel nicht nur im linearen Fernsehen ausgestrahlt, sondern auch ab dem Folgetag auf dem jungen Streamingdienst Hallmark+ verfügbar sein.Die Familiensaga, die mit Zeitreise-Elementen und emotionalen Geschichten begeistert, zählt zu den Favoriten des Senders und verspricht auch in der neuen Staffel spannende Wendungen und berührende Momente. Fans können sich auf ein Wiedersehen mit den Hauptfiguren sowie die Einführung neuer Charaktere freuen.Mit dem frühen Starttermin gibt Hallmark den Zuschauern einen besonderen Neujahrsauftakt und setzt auf die starke Bindung, die die Serie in den vergangenen Staffeln aufgebaut hat. Weitere Details zur Handlung und Besetzung der dritten Staffel werden in den kommenden Wochen erwartet.