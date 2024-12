Neue Folgen von «Hartz, Rot, Gold» kommen ab Anfang Januar

TV-News

Die Sozialreportage, die wieder am werktäglichen Nachmittagsprogramm ausgestrahlt wird, zeigt das Leben der Menschen im Bundesland Bremen und im Ruhrgebiet.

Die Sendungkehrt ab dem 6. Januar 2025 mit neuen Folgen immer von montags bis freitags um 16:05 Uhr auf RTLZWEI zurück. In den täglich neuen Folgen gibt es ein Wiedersehen mit vielen Protagonisten. Die Serie zeigt das Leben in den ärmsten Regionen Deutschlands, unter anderem im Ruhrgebiet und im Bundesland Bremen. Die Menschen hier haben eines gemeinsam: Sie leben dort, wo die wenigsten einen festen Job haben und deshalb oft jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Nach der Ausstrahlung im Fernsehen sind die Sendungen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wandern sie hinter die Bezahlschranke. Vor der linearen Verwertung sind die von Madame Zheng produzierten Folgen jeweils sieben Tage vorab ebenfalls bei RTL+-Premium zu sehen.Stephan, ein Überlebenskünstler, zieht mit Hund Socke durch die Weser-Region, übernachtet bei einer Bekannten und kann sich schließlich über eine langersehnte Wohnung in Bremen freuen. Währenddessen kämpft Natascha, alleinerziehende Mutter von drei Kindern, mit der Konto-Pfändung, einer Mieterhöhung und der bevorstehenden Klassenfahrt ihres Sohnes Tyler. Auch Jessica und Olaf erleben schwere Zeiten: Nach der Geburt ihres ersten Kindes nimmt das Jugendamt den Säugling aufgrund von Kindeswohlgefährdung in Obhut. Das Paar bemüht sich verzweifelt um die Rückführung. Parallel dazu holen die Punks Paddy und Lausi in Bremerhaven die letzten Habseligkeiten aus ihrem alten Abrisshaus und einer Lagerbox.In Gelsenkirchen trifft es die Schalke-Fans Willy und Tanja hart: Ein Hochwasser setzt ihren Wohnwagen unter Wasser. Bei Jérôme und Malena aus Essen steht die Beziehung auf der Kippe: Nach einem Streit bröckelt die Ehe weiter, während finanzielle Sorgen durch eine hohe Nebenkostenabrechnung und einen erneuten Wasserschaden zunehmen.