Neue «LOL: Las One Laughing»-Staffel bestätigt

Prime Video wird die sechste Staffel, die wieder sechs Folgen umfassen wird, im Frühjahr 2025 ausstrahlen.

Amazons Streamingdienst Prime Video wirdmit Michael „Bully” Herbig fortsetzen. Dies bestätigte das Unternehmen am Montag und kündigte sechs neue Folgen für Frühjahr 2025 an. Nachdem die ersten beiden Staffeln des beliebten Comedy-Formats im Frühjahr und Herbst 2021 ausgestrahlt worden waren, setzte Amazon in den vergangenen Jahren jeweils nur in der ersten Jahreshälfte auf eine neue reguläre Staffel. Zum Jahresende zeigte man jeweils Specials zu verschiedenen Feiertagen. In diesem Jahr war es ein Halloween-Special, in dem jeweils vier Zweierteams gegeneinander antraten.In der Frühjahrs-Runde treffen sich insgesamt zehn Comedians, die sich gegenseitig zum Lachen bringen müssen, ohne dabei selbst die Mine zu verziehen. Denn auch in Staffel sechs gilt: Wer lacht, fliegt raus! Wer am Ende als letzter lacht, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird. Die Teilnehmer des Nicht-Lachen-Wettbewerbs verriet Prime Video noch nicht.Michael Bully Herbig freut sich schon auf die nächste Staffel: „«LOL: Last One Laughing» ging erstmals am 1. April 2021 an den Start. In den letzten vier Jahren sind zwei «LOL»-Specials und sechs Staffeln entstanden. Das klingt nach `nem echten Comedy-Dreisatz! Mich freut es riesig, dass «LOL» die Leute so glücklich macht. Die Show ist mir richtig ans Herz gewachsen!”Die deutsche Version von «LOL: Last One Laughing» ist eine Produktion der Constantin Entertainment. Ausführender Produzent des Titels ist Otto Steiner und die redaktionelle Leitung hat Anna Knieper. Die Produktion ist eine Adaption der beliebten japanischen Originalserie «Hitoshi Matsumoto Presents Documental», von und mit Hitoshi Matsumoto. Das erfolgreiche Format wird bereits in Mexiko, Australien, Deutschland, Italien, Frankreich, Indien, Spanien, Kanada, Brasilien, den Niederlanden und Polen bei Prime Video ausgestrahlt.