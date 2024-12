75 Jahre ARD: Pflaume moderiert Jubiläumsshow

TV-News

Im kommenden Jahr feiert die ARD ihr 75-jährige Bestehen. Über die bedeutendsten Momente der Sendergeschichte können aktuell die Zuschauer abstimmen. Die Ergebnisse werden im Frühjahr in einer TV-Gala präsentiert.

Am 9. Juni 1950 wurde die ARD offiziell mit dem Zusammenschluss von sechs Radiosendern gegründet. Im kommenden Jahr feiert die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland somit ihr 75-jähriges Bestehen, was man bereits im Frühjahr 2025 mit einer großen Jubiläumsshow feiern will. Diese soll an einem nicht näher bestimmten Samstagabend um 20:15 Uhr von Kai Pflaume im Ersten moderiert werden.Darin möchte die ARD die Vergangenheit Revue passieren lassen und die größten Meilensteine ihrer Sendegeschichte feiern. Dafür hat man nun ein Online-Voting gestartet, bei dem das Publikum über die „beliebtesten Kult-Serien, „emotionalsten «Sportschau»-Momente und „beliebtesten Kids-Shows“ abstimmen soll. Es geht um die beliebtesten Talkmaster und Komiker, die unvergesslichsten «Tagesschau»-Meldungen und den beliebtesten «Tatort»-Kommissar. Möglicherweise gibt es im Zuge dessen auch eine Neuauflage einer Show, denn es kann auch darüber abgestimmt werden, welchen legendären Show-Klassiker sich die ARD-Zuschauer zurückwünschen. Hier geht’s zur Abstimmung. Die Wahl dauert noch bis zum 13. Januar 2025 an. Jeder der abstimmt, hat die Chance attraktive Preise zu gewinnen. Verlost wird eine Reise zum ESC-Finale in Basel, Tickets für die große Jubiläumsshowin Berlin oder eine Gastrolle im nächsten NDR-«Tatort» aus Niedersachsen mit Maria Furtwängler. Alle Ergebnisse präsentiert Kai Pflaume in der Jubiläumsgala im Frühjahr.