Apple beendet «Silo» mit Staffel 4

US-Fernsehen

Noch zwei weitere Staffeln werden mit Rebecca Ferguson erscheinen.

Nach der gefeierten Premiere der zweiten Staffel vongab Apple TV+ bekannt, dass der weltweite Hit, das Drama zum Aufbau einer Welt, um eine vierte Staffel verlängert wurde. Die vierte Staffel von «Silo» wird die Serie zu ihrem letzten, spannenden Kapitel bringen und die komplette Geschichte von Hugh Howeys New-York-Times-Bestseller-Trilogie dystopischer Romane erzählen.„Es war eine äußerst lohnende Erfahrung, Hughs epische Romane mit unseren Partnern bei Apple zu adaptieren, und wir freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit haben, diese komplette Geschichte im Laufe von vier Staffeln auf die Leinwand zu bringen„, sagte Showrunner und ausführender Produzent Graham Yost. „Mit den letzten beiden Kapiteln von «Silo» können wir es kaum erwarten, den Fans der Serie ein unglaublich befriedigendes Ende der vielen Geheimnisse und unbeantworteten Fragen zu bieten, die sich in den Wänden dieser Silos verbergen.“„Die fesselnde, einfallsreiche und bewegende Serie «Silo» hat uns vom ersten Tag an in ihren Bann gezogen und wir haben es geliebt zu sehen, wie das globale Publikum gleichermaßen in die von Graham Yost geschaffene Welt verliebt wurde“, sagte Matt Cherniss, Programmleiter von Apple TV+ . ‚Mit Blick auf die Staffeln drei und vier dieser ambitionierten, charakterbasierten Science-Fiction-Serie, die Juliette Nichols‘ Reise abschließen und Hugh Howeys epische Roman-Trilogie vervollständigen werden, Wir können es kaum erwarten, dass alle mehr von den kraftvollen Darbietungen der Serie unter der Leitung der unvergleichlichen Rebecca Ferguson erleben, sowie die unerwarteten Wendungen und Überraschungen, die wir von dieser sehr menschlichen Geschichte erwarten.“„Ich habe jede Minute genossen, in der Juliette auf dem Bildschirm zu sehen war, und bin sehr stolz auf das, was wir alle seit der ersten Folge mit «Silo» geschaffen haben“, sagte Star und ausführende Produzentin Rebecca Ferguson. “Ich habe mich immer dafür eingesetzt, die gesamte Geschichte aus Hugh Howeys Büchern zu erzählen, daher könnte ich nicht glücklicher sein, dass das Publikum auf der ganzen Welt die Serie begeistert aufgenommen hat. Zusammen mit unseren Partnern bei Apple, Graham und dem gesamten Cast und der Crew kann ich es kaum erwarten, in diese letzten beiden Staffeln einzutauchen, die zum Nachdenken anregen und diese dystopische Geschichte auf wunderschöne Weise abschließen werden.“