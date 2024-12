«The White Lotus» geht Mitte Februar weiter

US-Fernsehen

Die dritte Staffel ist ab 16. Februar 2024 bei HBO zu sehen.

Die achteilige dritte Staffel der mit dem Emmy ausgezeichneten HBO-Originalserievon Mike White feiert am Sonntag, 16. Februar auf HBO Premiere und wird auf Max zum Streamen verfügbar sein. Die Gesellschaftssatire startet in einem exklusiven thailändischen Resort und folgt den Heldentaten verschiedener Gäste und Mitarbeiter über den Zeitraum einer Woche.Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey und Natasha Rothwell sind in der Serie zu sehen. Außerdem wurden Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong und Aimee Lou Wood besetzt. Weitere Darsteller sind Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O'Reilly und Shalini Peiris.Die erste Staffel, die im Juli 2021 Premiere hatte, spielte in Hawaii und erhielt 20 Emmy-Nominierungen in 13 Kategorien und zehn Siege, die meisten Siege aller Programme in diesem Jahr, einschließlich der Kategorie „Outstanding Limited or Anthology Series“. Die zweite Staffel, die im Dezember 2022 Premiere hatte, spielte in Sizilien und erhielt 23 Emmy-Nominierungen, darunter „Outstanding Drama Series“, und fünf Preise.