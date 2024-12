Moukoko-Doku und späte Free-TV-Premieren leuchten für ProSieben

Quotennews

Die Doku «Tricksen, Schummeln, Täuschen» war in der Daytime das mit Abstand erfolgreichste Programm von ProSieben. Besserung war erst nach Mitternacht in Sicht.

Bevor das letzte Bundesliga-Spiel des 14. Spieltags noch gar nicht angepfiffen wurde, versuchte sich ProSieben an einer Investigativ-Dokumentation, die in den Tagen zuvor die Aufmerksamkeit vieler Fußball-Fans beanspruchte. Auch die 70-minütige Ausstrahlung ab 19:03 Uhr war für ProSieben ein Erfolg.verbuchte 0,65 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Marktanteil von soliden 2,9 Prozent. In der Zielgruppe überstieg die Reportage den Senderschnitt, denn mit 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 8,8 Prozent Marktanteil drin.«Tricksen, Schummeln, Täuschen» war der vorläufige Höhepunkt eine ansonsten schwachen ProSieben-Tages. Im Vorlauf verzeichnetemit 0,49 Millionen Zuschauern annehmbare Werte von 2,6 respektive 6,1 Prozent Marktanteil. Die dreistündige Wiederholung vonkam am Nachmittag nur auf 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.undsicherten sich ab 16:24 Uhr 4,9 und 4,8 Prozent bei den Umworbenen.Was ProSieben in der Daytime liegen ließ, machte man in der Late-Prime wett. Um 20:15 Uhr zeigte der Unterföhringer Sender zum zweiten Mal, den 0,85 Millionen Menschen erneut sahen, darunter 0,40 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wurden auf 3,0 Prozent bei allen sowie 6,5 Prozent beziffert. Ab 22:00 Uhr folgten die Free-TV-Premieren vonund. Der Thriller aus dem Jahr 2021 war bis Mitternacht bei 0,57 Millionen Zuschauern beliebt, die für 3,5 Prozent Marktanteil standen. In der Zielgruppe stieg die Quote mit 0,28 Millionen auf 7,8 Prozent. Der Action-Weihnachtsfilm mit «Stranger Things»-Star David Harbour unterhielt bis 2:16 Uhr noch 0,19 Millionen Filmfans, die Marktanteile wurden auf 3,5 respektive 10,1 Prozent taxiert.