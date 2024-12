Beckenbauer-Doku nach Biathlon

TV-News

Im Anschluss an Biathlon aus Oberhof steht die ehemalige Lichtgestalt des Fußballs im Mittelpunkt.

Auch am Sonntag, den 12. Januar 2025, strahlt das ZDF Wintersport-Übertragungen aus. Zunächst steht Slalom aus Adelboden (Schweiz) im Vordergrund, danach steht Super-G der Frauen aus St. Anton (Österreich) auf dem Programm. Um 12.10 Uhr steht die Biathlon-Weltcp-Single-Mix-Staffel aus Oberhof (Deutschland) auf dem Programm.Nachdem die Männer den zweiten Lauf im Slalom hatten, startet die Mixed-Staffel vom Biathlon aus Oberhof. Erneut senden Alexander Ruda, Laura DAhlmeister und Denise Herrmann-Wick aus Thüringen. Es folgen Zusammenfassungen von Einsitzer Frauen und der Teamstaffel aus dem Rodel, ehe der Bob-Weltcup mit dem Viererbob aus der Schweiz folgt.Die «sportstudio reportage» zeigt ab 16.30 Uhr. Franz Beckenbauer hat im Fußball und weit darüber hinaus Geschichte geschrieben. 2025 wäre er 80 Jahre alt geworden. Die Dokumentation erzählt von einem überbordenden Leben. Es ist eine historische, nostalgische Reise. Von München in die Herzen der Deutschen und immer weiter nach oben, bis nach New York, von der WM 1966 zur globalen Figur und als "Kaiser" und "Lichtgestalt" zum bekanntesten Deutschen der Welt.