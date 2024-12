Vier neue «Malcom in the Middle»-Folgen in Planung

US-Fernsehen

Die frühere Fox-Serie kehrt zum Streamingdienst Disney+ mit alter Besetzung zurück.

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M — Disney+ (@DisneyPlus) December 13, 2024

Fast 25 Jahre nach dem ursprünglichen Debüt kündigte Disney Branded Television heute die Rückkehr der beliebten Familienkomödiefür eine limitierte Auflage von vier Folgen auf Disney+ weltweit an. In den neuen Folgen von 20th Television und New Regency werden die Original-Besetzungsmitglieder Frankie Muniz als Malcolm, Bryan Cranston als Hal und Jane Kaczmarek als Lois zurückkehren. Ein Premierentermin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.In der Originalversion von «Malcolm mittendrin» versuchte das junge Genie Malcolm, sich mit seiner schrulligen, oft schwierigen Familie im Leben zurechtzufinden. In diesen brandneuen Folgen werden Malcolm und seine Tochter in das Chaos der Familie hineingezogen, als Hal und Lois seine Anwesenheit für ihre 40. Hochzeitstagsfeier verlangen.„«Malcolm mittendrin» ist eine bahnbrechende Sitcom, die das Wesen des Familienlebens mit Humor, Herz und Nähe einfängt“, sagte Ayo Davis, Präsidentin von Disney Branded Television. „Die urkomische und herzliche Darstellung einer liebenswert chaotischen Familie hat bei Zuschauern jeden Alters Anklang gefunden, und wir freuen uns sehr, die Originalbesetzung wieder willkommen zu heißen, um diese Magie erneut zum Leben zu erwecken. Mit Linwood Boomer und dem Kreativteam an der Spitze werden diese neuen Episoden all die Lacher, Streiche und das Chaos enthalten, die die Fans lieben – zusammen mit ein paar Überraschungen, die uns daran erinnern, warum diese Show so zeitlos ist.“„«Malcolm mittendrin» hat bei seiner Premiere vor zwei Jahrzehnten die Fernsehkomödienlandschaft buchstäblich verändert und das Genre neu definiert“, sagte Karey Burke, Präsidentin von 20th Television. “Als Linwood Boomer vorschlug, dass es an der Zeit sein könnte, die beliebteste dysfunktionale Familie für ein kleines Wiedersehen zurückzubringen, konnten wir uns keine kultigere und einflussreichere Serie vorstellen, die man wiederaufgreifen könnte, zusammen mit einer wirklich brillanten Besetzung, die man wiedervereinen könnte.“Linwood Boomer hat die Originalserie geschaffen und kehrt als Autor und ausführender Produzent zurück. Bryan Cranston, Tracy Katsky (KatCo), Gail Berman und Arnon Milchan, Yariv Milchan und Natalie Lehmann von New Regency sind ausführende Produzenten. Ken Kwapis wird bei allen vier Episoden Regie führen und als ausführender Produzent tätig sein. Jimmy Simons und Laura Delahaye sind Co-Executive Producer. Die limitierte Serie wird von 20th Television, einem Teil der Disney Television Studios, und New Regency produziert.