Handball löst Wintersport ab

Im Vorfeld der Handball-Weltmeisterschaft überträgt das ZDF ein Testspiel.

Am 11. Januar 2025 strahlt das ZDF ab 10.15 Uhraus. Die Fernsehstation aus Mainz beginnt die Übertragung mit der Zusammenfassung der Eishockey-Liga. Adrian von der Groeben führt durch die Highlights. Ab 10.25 Uhr steht der erste Lauf des Alpine-Ski-Weltcups auf dem Programm, ehe ab 11.15 Uhr die Frauen dran sind.Bereits ab 12.20 Uhr müssen die Frauen in Oberhof bei Biathlon in der 10 Kilometer-Verfolgung dran, ehe ab 13.20 Uhr beim Riesenslalom des Alpine-Ski-Weltcups die Männer antreten müssen. Ab 14.35 Uhr sollen die Männer in Oberhof für 12,5 Kilometer-Verfolgung kämpfen. Bei der Übertragung fungiert Alexander Ruda als Moderator, als Expertinnen sind Laura Dahlmeister und Denise Herrmann-Wick gebucht.Schließlich überträgt das ZDF ab 16.10 Uhr das Handball-Länderspiel zwischen Deutschland und Brasilien. Florian Zschiedrich meldet sich aus Hamburg, Martin Schneider kommentiert. Die Handball-Weltmeisterschaft in Kroatien, Dänemark und Norwegen beginnt am 14. Januar 2025. Deutschland ist gesetzt und trägt seine Partien am 15., 17. und 19. Januar 2025 aus.