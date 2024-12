«Sat.1-Frühstücksfernsehen» ab März auch samstags zu sehen

TV-News

Noch vor der Bundestagswahl Ende Februar sind weitere Reportagen mit Paul Ronzheimer geplant.

In einem Interview mit der Axel-Springer-Zeitung ‚Welt‘ hat Sat.1-Chef Marc Rasmus bestätigt, dass dasnicht nur wie bisher werktags und sonntags zu sehen sein wird, sondern ab dem Frühjahr auch am Samstag on air gehen werde. Rasmus begründete den Ausbau der Morgensendung mit der Verlässlichkeit seines Senders. Das Publikum könne sich darauf verlassen, „dass wir ihnen Programme und Inhalte bieten, die zu ihrer Lebenswelt passen, die sie respektvoll behandeln und die idealerweise dann im linearen Fernsehen laufen, wenn sie in der richtigen Stimmung dafür sind. Wie zum Beispiel das seit Jahrzehnten erfolgreiche «Sat.1-Frühstücksfernsehen», das ab Frühjahr 2025 täglich kommt“, so der Senderchef.Im weiteren Verlauf des ‚Welt‘-Artikels hieß es, dass das «Sat.1-Frühstücksfernsehen», das von der Axel-Springer-Tochter Maz&More TV produziert wird, ab März am Samstag starten werde. Der 1. März 2025 fällt auf einen Samstag.Darüber hinaus wurden auch neue Reportagen von Axel-Springer-Reporter Paul Ronzheimer, den Sat.1 im Herbst verpflichtete, in Aussicht gestellt. Im Vorfeld der Bundestagswahl fragt er im Februar wieder. In den ersten beiden Ausgaben im September ging es um die Themen „Rechtsruck“ und „Migration“, womit sich Ronzheimer im neuen Jahr in Sat.1 befasst, verriet Rasmus nicht.