Quotencheck

sixx wiederholte die Serie zuletzt am späten Donnerstagabend. Nach «Elementary» und «Detective Laura Diamond» lief es verhältnismäßig gut.

Noch im selben Jahr wie US-Sender CBS strahlte Sat.1 in Deutschland die Krimi-Serieaus. Für damalige Verhältnisse verlief die Ausstrahlung im Herbst 2018 jedoch suboptimal, sodass drei Jahr dauerte, ehe die zweite Staffel auch hierzulande im Free-TV lief. In den USA waren die finalen elf Episoden schon im Sommer 2019 im Programm. Frauensender sixx wiederholte die komplette Serie nun im Spätprogramm am Donnerstagabend in Doppelfolgen.Der Vorlauf bestand zunächst aus «Elementary», später aus «Detective Laura Diamond». Los ging es am 5. September vor 0,15 und 0,14 Millionen Zuschauern, was für sixx einen guten Marktanteil von 0,9 und 1,1 Prozent bedeutete. In der Zielgruppe lagen die Werte ab 22:10 Uhr mit 0,04 und 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährigen bei 0,9 und 1,0 Prozent. Eine Woche stiegen die Reichweiten auf 0,25 und 0,17 Millionen, darunter jeweils 0,06 Millionen Umworbene. In beiden Zuschauergruppen standen hohe Quoten von 1,5 und 1,4 respektive 1,6 und 2,4 Prozent zu Buche. Im Gesamtmarkt lief es mit 0,24 und 0,20 Millionen und 1,4 und 1,7 Prozent auch am 19. September großartig, in der Zielgruppe waren ebenfalls gute 1,4 und 1,9 Prozent drin.Am 26. September holte sixx in der Zielgruppe aber nur noch 0,4 und 0,6 Prozent. Beim Gesamtpublikum standen mit 0,19 und 0,11 Millionen Sehern 1,0 und 0,9 Prozent zu Buche. Niedriger sollte der Marktanteil in der 13-teiligen ersten Staffel nicht mehr ausfallen. In der Zielgruppe bewegten sich die Werte zwischen 0,4 und 1,4 Prozent, sodass bis zum 17. Oktober ein Durchschnitt von soliden 1,1 Prozent bei einer Sehbeteiligung von 0,04 Millionen zu Buche stand. Insgesamt hielt sich «Instinct – Auf Mörderjagd» recht konstant und kam auf 0,18 Millionen Zuschauer und starke 1,2 Prozent Marktanteil. Die zweite Staffel schloss sich am 17. Oktober um 23:00 Uhr nahtlos an.Die erste Doppelfolge der zweiten Staffel sorgte am 24. Oktober für 0,21 und 0,16 Millionen Zuschauer, sieben Tage später dreht sich das Bild mit 0,15 und 0,20 Millionen um. Die Marktanteile wurden auf 1,1, 1,2 und 0,8 und 1,5 Prozent beziffert. In der Zielgruppe entwickelte sich die Reichweite kontinuierlich von 0,03 auf 0,05 Millionen nach oben, sodass auch der Marktanteil von 0,9 auf 1,9 Prozent stieg. Am 7. November verzeichnet sixx das beste Ergebnis in diesem Herbst, denn um 22:04 Uhr schalteten 0,28 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag auf Normalniveau von 1,4 Prozent. Mit 0,21 Millionen waren zu späterer Stunde 1,6 Prozent drin. In der Zielgruppe markierte man 1,0 und 1,3 Prozent mit jeweils 0,04 Millionen Umworbenen.Im Gesamtmarkt vergleichsweise schwach performte die Doppelfolge am 14. November, denn sie kam jeweils nur auf 0,16 Millionen Zuschauer und blieb somit bei 0,9 und 1,2 Prozent hängen. Den Serienabschluss sahen 0,23 und 0,19 Millionen, die Folge waren 1,2 und 1,4 Prozent. Fatal war aber das Ergebnis in der Zielgruppe, wo am 21. November um 23:00 Uhr kein 14- bis 49-Jähriger gemessen wurde, sodass sich sixx mit 0,2 Prozent Marktanteil begnügen musste. Unterm Strich lief es auch für die zweite Staffel gut. Die Reichweite stieg marginal auf 0,19 Millionen, der Marktanteil blieb mit 1,2 Prozent unverändert. Weiterhin standen 0,04 Millionen Zuschauer zu Buche, die diesmal 1,2 Prozent ausmachten.