FX entwickelt Serie über Mafia-Legende Sammy the Bull Gravano

US-Fernsehen

FX entwickelt eine Serie über das Leben des Mafia-Aussteigers und Kronzeugen Salvatore «Sammy the Bull» Gravano, geschrieben von Terence Winter und inszeniert von Antoine Fuqua.

FX hat sich die Rechte an einer neuen Serie über das Leben des berüchtigten Mafioso Salvatore „Sammy the Bull“ Gravano gesichert, wie ‚Variety‘ berichtete. Die Serie entsteht in Zusammenarbeit mit dem Emmy-prämierten Drehbuchautor Terence Winter («The Sopranos», «Boardwalk Empire») und dem gefeierten Regisseur Antoine Fuqua («Training Day», «The Equalizer»). Beide sind als Executive Producer dabei.Die Serie wird von FX Productions gemeinsam mit Kapital Entertainment produziert. Auch Nicholas Pileggi, bekannt durch Klassiker wie «Goodfellas» und «Casino», ist als Produzent beteiligt. Gravano, einst Underboss der Gambino-Familie, einer der fünf Familien der New Yorker Mafia, war tief in kriminelle Machenschaften verwickelt und spielte eine Schlüsselrolle beim Mord an Paul Castellano. 1991 brach er jedoch das Schweigen und wurde einer der ranghöchsten Informanten in der Geschichte der US-amerikanischen Mafia.Winter, bekannt für seinen Einblick in die Welt des organisierten Verbrechens, hat kürzlich «Tulsa King» mit Sylvester Stallone geleitet. Fuqua bringt seine preisgekrönte Expertise in der Inszenierung packender Dramen ein.