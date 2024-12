Staffel 2: Mark Eydelshteyn übernimmt Hauptrolle in «Mr. & Mrs. Smith»

International

Nachdem Donald Glover nicht mehr als Mr. Smith vor der Kamera auftreten wird, übernimmt Mark Eydelshteyn diese Hauptrolle.

Mark Eydelshteyn wurde als erster bestätigter Darsteller für die zweite Staffel der Amazon Prime-Video-Serieangekündigt. Der Schauspieler wird die Rolle des Mr. Smith übernehmen. Bereits bekannt war, dass die Hauptdarsteller der ersten Staffel, Donald Glover und Maya Erskine, nicht zurückkehren werden. Glover bleibt jedoch als ausführender Produzent und Co-Schöpfer der Serie an Bord. Francesca Sloane kehrt als Showrunnerin zurück, während New Regency und Amazon MGM Studios die Produktion übernehmen.Die Serie, eine Neuinterpretation des gleichnamigen Films von 2005 mit Brad Pitt und Angelina Jolie, erhielt große Anerkennung für ihre erste Staffel, die im Februar 2024 erschien. Sie wurde mit 16 Emmy-Nominierungen ausgezeichnet, darunter für die beste Dramaserie und die Hauptdarsteller Glover und Erskine. Zwei Emmys konnte die Serie gewinnen, darunter für die beste Stunt-Koordination.Eydelshteyn ist bekannt aus Sean Bakers gefeiertem Film «Anora», der 2024 die Goldene Palme in Cannes gewann. Weitere Rollen hatte er in «Strana Sascha» und der russischen Serie «Monastery».