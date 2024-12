Sky schließt neuen Deal mit HBO

England

Der neue Vertrag wird für Großbritannien und Irland gelten.

Sky kündigt eine erweiterte Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery in Großbritannien und Irland an.Die bestehende Vereinbarung wird bis Anfang 2026 verlängert, bis Max, der Premium-Streaming-Dienst von Warner Bros. Discovery, in Großbritannien und Irland startet. Nach dem Start von Max bedeutet der neue Vertrag, dass Sky- und Now-Kunden von mehr Inhalten ohne zusätzliche Kosten profitieren, und zwar durch den gebündelten Zugang zum Streaming-Dienst, der exklusiv neue HBO Original- und Max Original-Sendungen und mehr bieten wird.Darüber hinaus erhalten Mitglieder von Now UK und Ireland Entertainment gebündelten Zugang zur werbefinanzierten Version von Max, die sich nahtlos in das NOW-Erlebnis neben anderen Premium-Inhalten einfügt. Der Deal sieht auch vor, dass die Inhalte von Turner Kids auf Kanälen wie Cartoon Network, Cartoonito und Boomerang auch in den kommenden Jahren Teil des umfassenden Angebots von Sky und NOW bleiben.Dana Strong, CEO der Sky Group, kommentierte: „Dieser Deal baut auf unseren bemerkenswerten Erfolgen in diesem Jahr auf. Wir haben uns die meisten wichtigen Sportrechte bis zum Ende des Jahrzehnts gesichert, unsere Content-Partnerschaften erweitert und unseren Übergang von Satellit zu IP vorangetrieben, wobei sich 9 von 10 Neukunden für Sky Glass oder Sky Stream entschieden haben. Diese Partnerschaft festigt Sky als ultimative TV-Destination und bevorzugter Partner der Wahl für Streamer, Rechteinhaber und Content-Ersteller gleichermaßen.“Strong fügte hinzu: „Diese neue Partnerschaft bietet unseren Kunden eine erweiterte Palette an Inhalten, mit denen sie die beliebten Geschichten von Warner Bros. Discovery über Max genießen können. Die Kombination aus Inhalten unserer Partner, unserer eigenen Sky Originals und der führenden Sammlung der besten Apps für Inhalte aus Großbritannien und Irland von Sky bietet uns ein unübertroffenes Unterhaltungsangebot und eine außergewöhnliche Auswahl der besten Shows der Welt.“Andrew Georgiou, President & Managing Director für WBD UK & Irland und WBD Sports Europe, sagte: „Die heutige Ankündigung ist für alle, die preisgekrönte fiktionale Unterhaltung und Filme lieben, äußerst spannend. Die marktweiten Einführung von Max in Großbritannien und Irland Anfang 2026 ist ein bedeutender Schritt in der weltweiten Markteinführung und wird der Ort sein, an dem das Publikum unglaubliche neue Shows finden wird, darunter die zukünftige Harry-Potter-Serie von HBO.„Unsere neue Vereinbarung wird die langjährige Zusammenarbeit von Warner Bros. Discovery mit Sky fortsetzen und unsere Beziehung im Bereich Vertrieb und jetzt auch bei der Bündelung von Max vertiefen. Dadurch wird Max unmittelbar nach dem Start Millionen von begeisterten Video-Abonnenten zur Verfügung stehen und über Max Direct-to-Consumer und andere Partnerschaften auch separat für die mehr als 20 Millionen anderen Breitbandhaushalte in den Gebieten verfügbar sein.“