Sky meldet Starttermin von neuer «The Rookie»-Staffel

TV-News

Die siebte Staffel der Erfolgsserie «The Rookie» mit Nathan Fillion startet am 10. Januar 2024 bei Sky und WOW.

Ab dem 10. Januar 2024 können sich Fans der beliebten Polizeiserie «The Rookie» auf die neue siebte Staffel freuen, die exklusiv bei Sky und dem Streamingdienst WOW in Originalfassung verfügbar ist. In den neuen Folgen, die ab dem 24. Januar auch auf Deutsch ausgestrahlt werden, geht es für John Nolan (gespielt von Nathan Fillion) weiter: Nach seiner Schussverletzung und der Herausforderung seines Alters, muss er als erfahrener Ausbilder zwei neue Neulinge integrieren und sich gleichzeitig einer ernsthaften Bedrohung stellen – dem aus dem Gefängnis entflohenen Ex-Mann seiner Frau Jason (Steve Kazee).Nolan, einst der älteste Neuling bei der LAPD, hat sich mit seiner Lebenserfahrung und Entschlossenheit bewiesen und einen Platz als Ausbilder erobert. Die Serie, inspiriert von der wahren Geschichte des Produzenten William Norcross, verknüpft spannende Polizeieinsätze mit persönlichen Dramen der Protagonisten. Neben Fillion sind Mekia Cox, Alyssa Diaz und Jenna Dewan zu sehen, und zwei neue Cast-Mitglieder, Deric Augustine und Patrick Keleher, erweitern die Besetzung.Die neuen Folgen sind bei Sky One immer freitags um 20:15 Uhr zu sehen. Alle bisherigen Staffeln sind ebenfalls bei Sky und WOW abrufbar. In den USA startet die siebte Staffel wenige Tage vor der Deutschlandpremiere. ABC beginnt mit der Ausstrahlung am 7. Januar 2025.