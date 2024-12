Toby Byrne leitet die Werbung bei A+E

Köpfe

Er folgt auf Peter Olsen, der in den Ruhestand geht.

A+E Networks hat einen Nachfolger für Peter Olsen gefunden, der 20 Jahre lang die Verkaufsabteilung geleitet hat. Peter Olsen geht in den Ruhestand. Olsens Posten übernimmt Toby Byrne, der lange für Fox tätig war. Er wird ab Februar 2025 an den Präsidenten Paul Buccieri berichten. Byrne kam im Januar 2024 zu A+E.„In weniger als einem Jahr hat Toby bereits die Position von A+E als Innovator auf dem Markt gestärkt“, sagte Buccieri in einer Stellungnahme. „Mit seinem kooperativen Ansatz und seinem Engagement für effektive Partnerschaften wird Toby den Erfolg in unserer schnelllebigen Branche weiter vorantreiben. Er bringt ein solides Fundament mit, auf dem Peters Vermächtnis aufbauen kann, wenn A+E Networks in die nächste Phase des Wachstums und der Exzellenz eintritt“.„Peter war eine brillante und freundliche Führungspersönlichkeit, die A+E Networks durch Jahre großer Veränderungen geführt hat“, sagte Buccieri. “Er hat eine Kultur der Innovation gefördert, die die führende Position von A+E im Bereich der Multiplattform-Werbung gefestigt hat. Peter hat ein erstklassiges Anzeigenverkaufsteam aufgebaut. Peters Engagement für die Branche und seine Beziehungen zu wichtigen Partnern haben den Grundstein für unseren anhaltenden Erfolg gelegt.