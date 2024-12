«Unser Festtagsmenü» weiter mit faden Quoten

Quotennews

Auch die zweite Folge des «The Taste»- und «Das große Backen»-Crossovers war kein Erfolg. Im Gegenteil, die Werte sanken im Vergleich zur Vorwoche sogar.

Eigentlich gehört der Sendeplatz am Sonntagvorabend zu den stärksten, die Sat.1 im Programm hat. «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» verbuchte in den vergangenen Monaten regelmäßig mehr als zwei Millionen Zuschauer. Davon ist der Neustartweiterhin sehr weit entfernt. Die Premiere kam am ersten Adventssonntag gerade mal auf eine halbe Millionen Zuseher, darunter 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährige, sowie mickrige Quoten von 2,6 Prozent im Gesamtmarkt und 2,5 Prozent in der Zielgruppe.Die zweite Folge unterbot den schwachen Start sogar. Am gestrigen Sonntag schalteten nur 0,48 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was den Marktanteil auf 2,5 Prozent drückte. In der klassischen Zielgruppe verlor man 20.000 werberelevante Zuschauer, sodass man sich mit 0,08 Millionen zufriedengeben musste. Sat.1 kam nicht über 2,4 Prozent Marktanteil hinaus.In der Primetime lief es hingegen deutlich besser für den Bällchensender aus Unterföhringer. Nach Januar 2023 und April 204 strahlte man zum dritten Mal den Spielfilm «Das perfekte Geheimnis» ► aus, den diesmal 1,03 Millionen Zuschauer nicht verpassten wollten. Mit 4,0 Prozent lag man auf dem Quotenniveau aus dem Frühjahr. In der Zielgruppe standen 0,47 Millionen Umworbene für 8,6 Prozent. Am Ostermontag wurden mit 0,53 Millionen noch 9,5 Prozent gemessen. Die Sat.1-Premiere kam eins auf 13,1 Prozent.