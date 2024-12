«Schatzinseln im Pazifik» startet im Januar

TV-News

Die zweiteilige Dokumentation vertritt unter anderem «maybrit illner».

Am Mittwoch, 8. Januar, und Donnerstag, 9. Januar, strahlt das ZDF jeweils um 22.45 Uhr und 22.15 Uhr die zweiteilige Dokumentationvon Johannes Hano aus. Der ZDF-Korrespondent und sein Team reisen mit einer einmotorigen Propellermaschine zu den "Schatzinseln" im Pazifik.Zusammen mit seinem Team umrundet Johannes Hano eine Fläche, die so groß ist wie China und die USA zusammen, auf der aber nur halb so viele Menschen leben wie in Berlin. Sie treffen Menschen, die am und mit dem Meer leben und versuchen herauszufinden, ob und wie sich ihre Welt durch den Klimawandel verändert.Das ZDF-Team erfährt auf den Cook-Inseln, wie der Klimawandel das Leben der Wale beeinflusst. Die Walforscherin Nan Hauser und ihr Team erhoffen sich von ihrer Arbeit Erkenntnisse über die Wanderungen der Wale, um sie zu schützen. Viele Inseln sehen einer ungewissen Zukunft entgegen, doch auf den Cook-Inseln hofft man auf einen neuen Goldrausch. Denn auf dem Meeresgrund liegen Schätze, die im Zeitalter der erneuerbaren Energien immer wertvoller werden könnten und nur darauf warten, gehoben zu werden.Zunehmend wird der Pazifik auch zum Aufmarschgebiet der Großmächte, die ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen sichern wollen. Das ZDF-Team begleitet den amerikanischen Flugzeugträger "USS Carl Vinson" bei einem der größten Manöver im Pazifik seit dem Zweiten Weltkrieg und Eurofighter der deutschen Luftwaffe, die die Verteidigung des Flugzeugträgers üben - im größten Ozean der Welt. Der Pazifik ist größer als die gesamte Landmasse der Erde. Alle Kontinente würden in ihn hineinpassen und wären dennoch von Wasser umgeben.