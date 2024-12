Früher Start für «Reschke Fernsehen»

TV-News

Kurz nach Jahreswechsel wird die Sendung mit Anja Reschke im Anschluss an «extra 3» ausgestrahlt.

Das Erste hat beim Norddeutschen Rundfunk neue Ausgaben der Recherche-Showmit «Panorama»-Moderatorin Anja Reschke bestellt. Noch ist unklar, welche Themen ab Donnerstag, den 9. Januar 2025, ab 23.35 Uhr behandelt werden. Die Sendung vom NDR verbindet – ähnlich wie das «ZDF Magazin Royale» – Recherche mit Unterhaltung.In der vergangenen Staffel, die aus drei Episoden bestand, hat man sich mit den Themen des Landes befasst. Am 19. September 2024 sprach Anja Reschke über eine Paartherapie zwischen West- und Ostdeutschland. Eine Woche zuvor blickte man auf den grausamen Hundehandel in Europa und Anfang September schaute man auf den Bürokratie-Abbau.Frontex, Hai-Tötungen, Außenwerbungen und Traumhochzeiten waren die Themen in der Frühjahrsstaffel. Die Ausgaben von «Reschke Fernsehen» erreichten im Jahr 2004 zwischen 0,70 und 1,12 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchten meist zwischen 0,10 und 0,17 Millionen junge Zuschauer. Als es um die Schufa ging, waren 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei.