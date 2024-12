«White House Christmas 2024» steht an

US-Fernsehen

HGTV strahlt am Sonntag die Show aus, die von Brian und Mika Kleinschmidt moderiert wird.

HGTV wird Amerikas großartigste Feiertagsumgestaltung präsentieren, wenn es am Sonntag, den 15. Dezember, um 18 Uhrausstrahlt. Während der einstündigen Sondersendung wird First Lady Jill Biden mit den Gastgebern Brian und Mika Kleinschmidt («100 Day Dream Home») das historische Haus besichtigen und erläutern, wie sich das diesjährige Weihnachtsthema des Weißen Hauses – „Eine Zeit des Friedens und des Lichts“ – in jedem Raum und Gestaltungselement widerspiegelt und die Gäste dazu ermutigt, den Frieden und das Licht der Weihnachtszeit zu genießen. Mehr als 300 engagierte Freiwillige aus dem ganzen Land werden das Thema mit einer erstaunlichen Vielfalt an Dekorationen zum Leben erwecken, darunter mehr als 165.075 Weihnachtslichter, 83 Weihnachtsbäume, 28.125 Ornamente, 9.810 Fuß Band und 2.200 Tauben.«White House Christmas 2024» wird die festlichen Weihnachtsausstellungen in jedem ikonischen Raum des People's House in den Mittelpunkt stellen, von der Gold Star Tree-Ausstellung, die gefallene Soldaten ehrt, und einer atemberaubenden Glocken-Sammlung, die die East Colonnade schmückt, bis hin zu einer Kaskade von Friedenstauben, die über dem Cross Hall schweben, und dem majestätischen, 18,5 Fuß hohen offiziellen Weihnachtsbaum des Weißen Hauses im Blue Room. Während Brian und Mika von Raum zu Raum gehen, erhält das Paar einen ersten Blick auf das Lebkuchen-Weiße Haus 2024, das aus erstaunlichen 25 Blättern Lebkuchenteig, 50 Pfund königlicher Glasur und 45 Pfund Schokolade hergestellt wurde, und sie helfen bei der Dekoration des Diplomatensaals, der nun zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich ist.„Es ist seit Jahrzehnten Tradition bei HGTV, unsere Zuschauer jedes Jahr in die spektakuläre weihnachtliche Verwandlung des Weißen Hauses mitzunehmen“, sagte Betsy Ayala, Interim Head of Content, HGTV. “Wir können es kaum erwarten, den Vorhang für all die harte Arbeit und den Weihnachtszauber zu lüften, die in die diesjährige bezaubernde Dekoration eingeflossen sind, mit der wir eine Zeit des Friedens und des Lichts feiern.“ Ein Sendetermin für Deutschland ist unbekannt.