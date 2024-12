Matthew Broderick nimmt seinen Sohn mit zu «Elsbeth»

US-Fernsehen

Das Vater-Sohn-Gespann dreht derzeit eine Geschichte für die CBS-Serie ab.

Matthew Broderick und sein Sohn James Wilkie Broderick sind als Gaststars in der CBS-Seriezu sehen. Der mit dem Tony Award ausgezeichnete Schauspieler Matthew Broderick und sein Sohn James Wilkie Broderick werden in einer neuen Folge der CBS-Erfolgsserie im Jahr 2025 als Gaststars auftreten. Dies wird das erste Mal sein, dass Vater und Sohn gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sind.Über Matthew Brodericks Rolle Lawrence Grey: Wenn die Elite Manhattans sicherstellen will, dass ihre Kinder auf die Privatschule und dann auf das College ihrer Wahl kommen, ist Lawrence Grey der Mann, den sie anrufen, unabhängig von Noten, Testergebnissen oder Persönlichkeit. Greys Fachwissen und Beziehungen machen ihn reich und mächtig, aber wenn jemand seine Position bedroht, ist er zum Mord getrieben.Über James Wilkie Brodericks Figur Carl: Carl ist ein Top-„Erfolgstrainer“ in Lawrence Greys Unternehmen Outmatch Educational Consulting und hilft den Sprösslingen der Superreichen Manhattans, es in die Ivy League zu schaffen. Noch ist unklar, wann die neue Geschichte im Fernsehen ausgestrahlt wird. In Deutschland teilen sich Sky und Sat.1 die Rechte.