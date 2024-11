Quotencheck

Aufgrund des amerikanischen Streiks umfasste die letzte Staffel lediglich zehn Episoden.

Nach dem Ende von «Hawaii Five-0» im Sommer 2020 wurden die Kapazitäten für eine neue Serie frei, die auf Hawaii angesiedelt wurde. Die Verantwortlichen des Senders CBS entscheiden sich für einen hawaiianischen Ableger von «Navy CIS», der im Herbst 2021 startete. Da der Erfolg anfangs recht gut war, bestellte man 22 Episoden. Die zweite Staffel hatte erneut 22 Abenteuer, aufgrund des Schauspiel- und Autorenstreiks wurden für die dritte Staffel lediglich zehn Episoden produziert.https://www.quotenmeter.de/ratings/special/2024/navycishawaii_dea3_marktanteile.gifVanessa Lachey spielte die Hauptrolle in der Serie, die Sat.1 am 20. August 2024 am Dienstagabend um 21.15 Uhr fortsetzte. „Sam Hanna“ hieß die Auftaktfolge, die 1,05 Millionen Zuschauer anlockte und fünf Prozent Marktanteil holte. Schrecklich war das Ergebnis bei den 14- bis 49-Jährigen, da nur noch 0,14 Millionen zu dieser Zuschauergruppe gehörten. Der Marktanteil lag bei schlechten 3,7 Prozent.Eine Woche später kam die Episode „Bruchlandung“, die schon 1,31 Millionen Fernsehzuschauer vorweisen konnte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum wuchs um 0,9 auf 5,9 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehenden verbesserte man sich jedoch nur auf 0,22 Millionen, das führte zu 4,7 Prozent. Eine Woche später kam „Leben im Wind“ immerhin schon auf 0,24 Millionen Zuschauer und 5,5 Prozent. Insgesamt saßen 1,25 Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen.Das höchste Reichweite der Staffel erzielte Mitte September die Episode „Bei Anruf Mord“, die 1,34 Millionen Zuschauer holte und einen Marktanteil von 5,4 Prozent holte. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,20 Millionen gezählt, der Marktanteil lag bei 3,7 Prozent. Eine Woche später verfolgten 1,16 Millionen Menschen „Der Spezialauftrag“, der 0,17 Millionen junge Menschen hatte. Es war ersichtlich, aber mit diesem Wert kann man nur 3,6 Prozent Marktanteile erreichen.1,18 Millionen Menschen sahen Ende September die Geschichte, die auf 5,5 Prozent kam. In der Zielgruppe wurde mit 0,28 Millionen Zuschauern der Bestwert geholt, der Marktanteil stieg auf 6,2 Prozent. Schließlich kam am 1. Oktober noch, die Episode verfolgten 1,32 Millionen sowie 3,6 Prozent der jungen Menschen.«Navy CIS» wurde aufgrund «Promi Big Brother» in eine Pause geschickt. Die drei verbliebenen Episoden sahen 1,20, 1,19 und 1,17 Millionen. Bei den jungen Menschen wurden 0,23, 0,23 und 0,27 Millionen Zuschauer erreicht. Die dritte Staffel der Krimi-Serie unterhielt nur 1,22 Millionen Zuschauer, was zu 5,4 Prozent Marktanteil führte. Unter den jungen Menschen waren lediglich 0,21 Millionen, mit 4,6 Prozent Marktanteil lief es nicht gut.