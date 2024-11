«Sommerhaus»-Wiedersehen mit mauen Werten

Quotennews

Im Anschluss beschäftigte sich das RTL-Magazin «Extra» mit dem Organhandel.

Sam Dylan (33) und sein Freund Rafi Rachek (34) haben die neunte Staffel von «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» gewonnen. Am Dienstag kammit Frauke Ludowig in der Primetime. In der 120-minütigen Show ließen die Teilnehmer mit der Moderatorin noch einmal die Highlights Revue passieren. 1,27 Millionen Menschen sahen sich das an, das bedeutete 5,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,49 Millionen generiert, das führte zu ganz guten 10,3 Prozent.Alles Informationen zum Russland-Überfall in der Ukraine und die Diskussionen in Deutschland über die künftige Bundestagswahl am 23. Februar 2025 waren Thema in. Das von Pinar Atalay moderierte Magazin sicherte sich eine Reichweite von 0,88 Millionen, das bedeutete 5,3 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,21 Millionen ermittelt, der Marktanteil lag bei 6,1 Prozent.Mareile Höppner ging um 22.35 Uhr mit einer neuen Ausgabe vonOn Air. Dieses Mal beschäftigte sich die Redaktion unter anderem mit Black-Friday-Schnäppchen und deshalb drehte das Team unter anderem in einem Amazon-Lager. Auch illegaler Organhandel stand auf der Themenliste. Die Mischung brachte 0,63 Millionen Zuschauer und führte zu 5,1 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen nur 0,15 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil wurde auf schwache 6,3 Prozent beziffert.