«Die Rosenheim-Cops» bringen 3,51 Millionen Zuschauer

Quotennews

Die Dokumentation über den Tsunami in Indien, Indonesien, Sri Lanka und Thailand verfolgten zur besten Sendezeit 2,50 Millionen Zuschauer.

Beim ZDF flimmerte am Dienstag um 19.25 Uhr die Episode „Ein riesiges Problem“ vonüber die Fernsehschirme. Die Geschichte von Dirk Wellbrock verbuchte 3,51 Millionen Zuschauer, die Regiearbeit von Werner Siebert holte 15,3 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen verbuchte das Format mit Igor Jeftić und Baran Hêvî nur 0,22 Millionen sowie 5,3 Prozent.Sonja von Behrens und Dirk Kämper produzierten die Dokumentationaus der Reihe «Terra X History», der um 20.15 Uhr lief. Der Tsunami 2004, die gigantischen Flutwellen am zweiten Weihnachtsfeiertag, waren ein Schock für die Welt. Zum 20. Jahrestag erinnert die 90-minütige Dokumentation an die Jahrhundertkatastrophe, die 2,50 Millionen Zuschauer erreichte und 10,3 Prozent Marktanteil einfuhr. Unter den jungen Erwachsenen wurden 0,35 Millionen gemessen, sodass 7,1 Prozent erzielt wurden.Das von Marietta Slomka moderiertesicherte sich um 21.45 Uhr 2,96 Millionen Zuschauer und holte 14,5 Prozent aller Zuschauer ab. Bei den jungen Menschen wurden 10,0 Prozent eingestrichen. Die «37°»-Dokumentationinteressierte 1,63 Millionen Zuschauer, das waren 10,0 Prozent, und daraus gehörten 0,21 Millionen zu den 14- bis 49-Jährigen. Der Marktanteil beim jungen Publikum wurde auf 6,3 Prozent beziffert.schloss thematisch dran an, 1,14 Millionen Menschen blieben dran. Die Marktanteile beliefen sich auf 8,3 Prozent bei allen sowie 6,3 Prozent bei den jungen Menschen.