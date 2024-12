«Superman»-Doku startet Anfang Dezember

US-Fernsehen

Der Sender HBO hat einen neuen Film über Christopher Reeve herstellen lassen.

, unter der Regie von Ian Bonhôte und Peter Ettedgui («McQueen»), feiert am Samstag, den 7. Dezember, auf HBO Premiere und wird auf Max zum Streamen verfügbar sein. Der von der Kritik gefeierte Film feierte seine Weltpremiere beim Sundance Film Festival 2024 und gewann kürzlich sechs Critics Choice Documentary Awards.Nach einem lebensverändernden Unfall behielt Christopher Reeve die Hoffnung und nutzte seinen Ruhm, um über Hoffnung zu sprechen und unsere Wahrnehmung von Lähmungen zu verändern, während er gleichzeitig ein engagierter Aktivist, Schauspieler und Filmemacher, hingebungsvoller Vater und liebevoller Ehemann von Dana Reeve, dem Herz der Familie, blieb.«Super/Man: The Christopher Reeve Story» zeichnet sein Privat- und Berufsleben vor und nach dem beinahe tödlichen Reitunfall im Jahr 1995 nach, bei dem er vom Hals abwärts gelähmt wurde. Der Film verwendet Reeves eigene Worte sowie intime Beiträge seiner engsten Familienmitglieder und Freunde, um ein reichhaltiges, nuanciertes Porträt eines Mannes zu zeichnen, der sich weigerte, sich von seiner Körperlichkeit definieren zu lassen, und der bewies, dass man keine Strumpfhose und kein Cape braucht, um ein Held zu sein.Nachdem Reeve zum Tetraplegiker geworden war, nutzte er seinen Ruf als Superman, um über seine Stiftung medizinische Forschung zu finanzieren, und schuf Initiativen zur Verbesserung des Lebens von Menschen mit Behinderungen auf der ganzen Welt. Er wurde zu einem charismatischen Anführer und unermüdlichen Fürsprecher, während er gleichzeitig seine Karriere im Film vor und hinter der Kamera fortsetzte und sich seiner geliebten Frau Dana und seinen drei Kindern widmete. Dana kümmerte sich heldenhaft um Reeve und blieb auch nach seinem Tod im Alter von 52 Jahren seiner Fürsprachearbeit treu, nur um tragischerweise nur 17 Monate später an Lungenkrebs zu sterben. Die Stiftung wurde am ersten Jahrestag ihres Todes in Christopher & Dana Reeve Foundation umbenannt.Der Film ist mit einer Vielzahl von Filmausschnitten von Reeve als Superman sowie seinen anderen Rollen und den Filmen, bei denen er Regie führte, illustriert und enthält nie zuvor gesehene, intime Heimvideos und eine außergewöhnliche Fülle an persönlichem Archivmaterial. Außerdem enthält der Film die ersten ausführlichen Interviews, die mit Reeves Kindern gedreht wurden, sowie Einblicke von Reeves Bruder, seiner ersten Frau Gae Exton und Hollywood-Kollegen und -Freunden wie Susan Sarandon und Glenn Close. Der Film enthält außerdem umfangreiches Archivmaterial von Reeve mit seinem besten Freund und Juilliard-Kommilitonen Robin Williams, der zusammen mit seiner Frau Marsha eine ständige Stütze für Reeve und seine Familie war.Eine bewegende und filmische Geschichte über Tapferkeit und Ausdauer, Triumph und Tragödie, Liebe und Hingabe – dieser Dokumentarfilm erzählt die bemerkenswerte Geschichte eines Mannes, der nicht nur auf der Leinwand einen übernatürlichen Helden verkörperte, sondern durch seine Hingabe und Ausdauer auch im wirklichen Leben zu einem Helden und Symbol der Hoffnung für seine Frau, seine Familie und die Millionen von Menschen wurde, die er im Laufe seines Lebens berührt hat.