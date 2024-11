CBS verklagt Sony wegen Quizsendungen

US-Fernsehen

Sony hatte sich nach Jahren aus der Verpflichtung herausgeredet.

Bei der Paramount-Tochter CBS ist man derzeit nicht gut auf Sony Pictures Television zu sprechen. CBS hat Gegenklage eingereicht und behauptet, Sony habe einen fadenscheinigen Vorwand benutzt, um sich aus den jahrzehntealten Vertriebsverträgen fürundzurückzuziehen. Sony hatte im vergangenen Monat ein Gerichtsverfahren angestrengt, weil CBS nicht den höchsten Preis erzielt hatte und keinen Selbstkontrahierungsvertrag abschließen wollte.Als Reaktion darauf argumentierte CBS, dass Sony lediglich versuche, einen 42 Jahre alten Vertrag zu brechen, nachdem CBS Sonys neunstelliges Angebot, aus dem Deal auszusteigen, abgelehnt hatte. „Sony versucht vor Gericht zu bekommen, was es am Verhandlungstisch nicht bekommen konnte: die Rechte an der Serie umsonst, indem es jede erdenkliche Ausrede findet“, heißt es in der Gegenklage.„CBS war bereit, sich jeden Vorschlag anzuhören, und stimmte zu, Sony anzuhören. Sony bot CBS eine neunstellige Summe im Austausch für die Rechte von CBS unter den Verträgen an“, heißt es in der Gegenklage. “Daraufhin machte CBS ein Gegenangebot, das Sony für zu hoch hielt und ablehnte.“ CBS behauptet, Sony habe sich auch in die Gespräche über den Vertrieb der britischen und australischen Versionen eingemischt, berichtet „Variety“.