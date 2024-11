«Einstein»: Rosa Salazar wirkt mit

US-Fernsehen

Das Format mit dem ehemaligen «Criminal Minds»-Star besetzt den früheren «Bird Box»-Star.

«Monk»-Mastermind Andy Breckman arbeitet derzeit an der amerikanischen Adaption der ehemaligen Sat.1-Serie. Bereits bekannt war, dass «Criminal Minds»-Star Matthew Gray Gubler die Hauptrolle übernehmen wird, die Polizistin an seiner Seite ist Rosa Salazar. Die Hauptdarstellerin war unter anderem in der NBC-Serie «Parenthood» zu sehen.In der offiziellen Filmbeschreibung heißt es: „Der brillante, aber orientierungslose Urenkel von Albert Einstein (Gubler) verbringt seine Tage als gemütlicher Professor, bis er durch seine bösen Buben-Streiche mit dem Gesetz in Konflikt gerät und gezwungen ist, einer örtlichen Polizistin (Salazar) bei der Lösung ihrer mysteriösesten Fälle zu helfen“.Salazars Figur heißt Maddie Paris und wird beschrieben als „eine Kriminalinspektorin der New Jersey State Police, die nach dem Tod ihres Mannes in den Polizeidienst eintrat. Die scharfsinnige und disziplinierte Maddie stellt hohe Anforderungen an ihre Kollegen und noch höhere an sich selbst, und sie fühlt sich in einem Konflikt, wenn es um die Zusammenarbeit mit Professor Einstein geht“.