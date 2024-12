«Pulisic» kommt Mitte Dezember

US-Fernsehen

Die CBS Sports-Dokumentation spricht über die Einblicke in das Leben von Christian Pulisic.

Paramount+ kündigte den 9. Dezember als Premiere-Termin für die Original-Dokumentationenan. Die von CBS Sports produzierte Serie gibt einen Blick hinter die Kulissen des größten Stars des amerikanischen Fußballs, Christian Pulisic. Die erste Folge von «Pulisic» wird im Dezember, die Folgen zwei und drei im Januar ausgestrahlt. Die nachfolgenden Staffeln werden später im Jahr 2025 ausgestrahlt.Die Serie bietet einen beispiellosen Einblick in Pulisics Leben und seine wachsende Berühmtheit in Italien, während er an Wettbewerben der UEFA Champions League und der Serie A teilnimmt. Die Kameras begleiten Pulisic auf seinem Weg, den Anforderungen des globalen Ruhms gerecht zu werden, während er sich auf den größten Moment seiner Karriere vorbereitet – die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026 im eigenen Land.Die Serie blickt auf das Leben und die Karriere von Pulisic zurück, von seinen Anfängen in Hershey, Pennsylvania, bis hin zum europäischen Star und amerikanischen Helden. Von der Vertretung der U.S.-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft bis hin zum Einsatz für den AC Mailand gegen die größten Stars des Spiels in Europa – Pulisics Ruhm erreicht sowohl auf als auch abseits des Spielfelds neue Höhen.Zu den bemerkenswerten Interviewpartnern, die in den Dokumentationen zu sehen sind, gehören die amerikanische Fußballlegende und CBS-Sportanalyst Clint Dempsey, die schwedische Fußballlegende und derzeitige Führungskraft des AC Mailand Zlatan Ibrahimović, die Trainerlegende Jürgen Klopp, der US-Fußball-Teamkollege Weston McKennie, der ehemalige AC-Mailand-Teamkollege Olivier Giroud, der ehemalige US-Fußball-Manager Jürgen Klinsmann, die italienische Fußballlegende Christian Vieri, der Reporter Fabrizio Romano, Kate Scott von CBS Sports und Mitglieder der Familie Pulisic.