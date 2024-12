Disney+ holt sich «Whiskey on the Rocks»

US-Fernsehen

Die Serie wird Mitte Januar unter anderen in den Vereinigten Staaten von Amerika starten.

, eine von wahren Begebenheiten inspirierte Politsatire, ist die erste Nordic-Original-Serie, die am 22. Januar 2025 auf Disney+ in ausgewählten Ländern und auf Hulu in den USA Premiere feiert. Alle sechs Episoden werden auf einmal veröffentlicht. Die Serie ist das neueste Projekt des Teams hinter dem für den Oscar nominierten schwedischen Film «Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand» und ist eine Koproduktion des schwedischen nationalen Senders SVT und The Walt Disney Company Nordic & Baltic.In den frühen Morgenstunden des 28. Oktobers 1981 wurde ein sowjetisches Atom-U-Boot der Whiskey-Klasse auf Grund in einem schwedischen Militärgebiet gesichtet. Die Welt stand am Rande einer Katastrophe. Angesichts der angespannten Lage der globalen Supermächte richteten sich die Augen der Welt auf den ruhigen und besonnenen schwedischen Premierminister Thorbjörn Fälldin, einen ehemaligen Schafzüchter, der vor der immensen Herausforderung stand, den Frieden zwischen dem sowjetischen Staatschef Leonid Breschnew und dem US-Präsidenten Ronald Reagan zu wahren.„Die wahre Geschichte hinter «Whiskey on the Rocks» ist sowohl dramatisch als auch absurd und wir waren der Meinung, dass sie sich sehr gut als politische Satire eignen würde. Unser Ziel war es, eine visuelle und spannende Sprache zu verwenden, um den Humor zu kontrastieren und zu verstärken, und zwar auf eine Art und Weise, wie man sie selten in Komödien sieht. Wenn es dann in echte Spannung übergeht, befinden wir uns bereits in dieser visuellen Welt. Und obwohl die Ereignisse in der Serie vor mehr als 40 Jahren stattfanden, ist sie, wenn man sich die Welt heute ansieht, erschreckend aktuell“, sagt Regisseur Björn Stein.Neben Rolf Lassgård spielen Elsa Saisio, Anders Mossling, Niklas Engdahl, Filip Berg und Adam Lundgren in ‚Whiskey on the Rocks‘ mit. Außerdem sind der litauische Schauspieler Kęstutis Stasys Jakštas als Leonid Breschnew und der britische Schauspieler Mark Noble als Ronald Reagan zu sehen.„Wir freuen uns sehr, bei «Whiskey on the Rocks» mit SVT und Humanoids zusammengearbeitet zu haben. Es ist unglaublich, die erste nordische Produktion auf Disney+ zu bringen. Die Serie ist ein Beweis für den Reichtum unserer Geschichten, das Talent unserer Region und die globale Anziehungskraft des nordischen Geschichtenerzählens. Wir können es kaum erwarten, dass Zuschauer auf der ganzen Welt die alternative Version dessen erleben, was 1981 außerhalb von Karlskrona geschah“, sagt Vibeke Lia, Director Programming and Production, The Walt Disney Company Nordic & Baltic.Die Serie basiert auf einer Geschichte des Autors Jonas Jonasson, der mit seinem erfolgreichen Roman „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ seinen Durchbruch feierte. Henrik Jansson-Schweizer (Thicker Than Water, Superswede) ist der Drehbuchautor der Serie. Regie führt Björn Stein, und der Produzent ist Jan Marnell.