AMC+ startet «Celebrating Indigenous Stories»

US-Fernsehen

Die Reihe zeigt verschiedene Filme und Serien, die von indigenen Kreativen kommen.

Ab sofort exklusiv auf AMC+ verfügbar ist die erste „Celebrating Indigenous Stories“-Kollektion des Streaming-Anbieters, die zum Nachdenken anregende Serien und Filme von und mit indigenen Kreativen und Talenten aus dem gesamten AMC-Netzwerk enthält, darunter das von der Kritik gefeierte Drama «Dark Winds» mit und unter der ausführenden Produktion des legendären Zahn McClarnon und IFC Films Emmy-Gewinner «Lakota Nation vs. United States» sowie weitere Titel.Ebenfalls in der Sonderkollektion enthalten und Teil der Initiative „Future of Film“ des Unternehmens, die mit Indie-Filmfestivals zusammenarbeitet, die aufstrebende Talente aus historisch ausgegrenzten Gemeinschaften präsentieren, ist die erste „Indigenous Rising Stars“-Kollektion des Unternehmens. Die inspirierende Zusammenstellung von Kurzfilmen aus dem Indigenous Program des Santa Fe International Film Festival wurde vom legendären Schauspieler Gary Farmer («Reservoir Dogs») erstellt und kuratiert und ist vom 25. November bis zum 24. Dezember verfügbar.„Wir sind stolz darauf, mit dem Santa Fe International Film Festival zusammenzuarbeiten, um authentische Geschichten von unterrepräsentierten Stimmen zu fördern“, sagte Courtney Thomasma, EVP für lineare und Streaming-Produkte bei AMC Networks. “Wir freuen uns darauf, dass das Publikum diese fesselnden Geschichten von etablierten und aufstrebenden indigenen Talenten während des Native American Heritage Month auf AMC+ entdeckt, während wir auf eine neue Staffel von Dark Winds warten, die im März 2025 Premiere haben wird.“„Celebrating Indigenous Stories“ zeigt mehrere Originalserien von AMC Networks, darunter das fesselnde Krimidrama «Black Snow» von Sundance Now, die schwarze Komödie «Good Grief», die Krimidramedy «Far North» und das australische Politdrama «Total Control», den spannenden Thriller «The Red Road» von SundanceTV und die Aboriginal-Science-Fiction-Serie «Cleverman» sowie die mit einem Emmy ausgezeichnete Serie «Lakota Nation vs. United States» von IFC Films. Besonders hervorzuheben ist die Aufnahme des gefeierten Noir-Dramas «Dark Winds», das am Sonntag, dem 9. März, mit allen neuen Folgen exklusiv auf AMC und AMC+ zurückkehrt. Die ersten beiden Staffeln der von der Kritik gefeierten Serie, in der auch Kiowa Gordon, Jessica Matten und Deanna Alison mitspielen, haben bei Rotten Tomatoes perfekte 100-Punkte-Bewertungen erhalten.