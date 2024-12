Noch eine «Natalia Grace»-Dokumentation

US-Fernsehen

Im Januar wird Investigation Discovery einen weiteren Film dazu ausstrahlen. Es soll sich um das letzte Kapitel handeln.

Im Januar 2025 wird ID den letzten Teil der Trilogieuraufführen und damit ein lang erwartetes Ende dieser schockierenden und verdrehten Saga bringen. Die Produktion wurde unmittelbar nach dem bombastischen Finale von «Natalia Speaks» wieder aufgenommen wird, in dem die Illusion, dass Natalia ihre glückliche Familie wiederfindet, völlig zerstört wurde.Nach einem beispiellosen und brisanten Telefonat, in dem Natalias neue Adoptivfamilie, die Manses, der Produktion mitteilte: „Wir sind fertig, wir sind fertig mit ihr“, taucht «The Final Champter» wieder in Natalias Geschichte ein, während sie sich einer Reihe neuer Herausforderungen und Umwälzungen von einer dramatischen Rettungsmission bis hin zu neuen Missbrauchsvorwürfen gegenübersieht. «The Curious Case of Natalia Grace» bietet einen Abschluss von Natalias Geschichte, während sie auf ihrer turbulenten Reise, die von jahrzehntelangen unerwarteten Wendungen geprägt ist, nach Heilung und Lösung strebt.Natalia Grace ist eine in der Ukraine geborene Amerikanerin mit Zwergwuchs, die 2010 von einer amerikanischen Familie adoptiert, aber zwei Jahre später von dieser verlassen wurde. Barnetts Adoptiveltern behaupteten, dass Barnett volljährig sei, und erwirkten 2012 erfolgreich eine gerichtliche Anordnung, mit der ihr Geburtsjahr von 2003 auf 1989 geändert wurde. Durch einen DNA-Test im August 2023 schätzte das Unternehmen für Gesundheitstests TruDiagnostic jedoch, dass Grace etwa 22 Jahre alt war, was bedeutet, dass sie etwa 9 Jahre alt war, als ihre Adoptiveltern sie im Stich ließen.