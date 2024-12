Am 19. Dezember startet «Beast Games»

US-Fernsehen

Die Action-Adventure-Spielshow wird wöchentlich bei Amazon ausgestrahlt.

Prime Video hat einen ersten Teaser zur rekordverdächtigen Wettbewerbsserieveröffentlicht. Fans können sich auf ihre Lieblingsherausforderungen im „MrBeast-Stil“ freuen, die durch zeitkritische emotionale Entscheidungen, Pyrotechnik und natürlich große Belohnungen angetrieben werden. Die Serie wird ab Donnerstag, dem 19. Dezember, wöchentlich auf Prime Video ausgestrahlt.Aus der bahnbrechenden Feder von MrBeast stammt eine neue, rekordverdächtige Wettbewerbsserie. Unglaubliche 1.000 Spieler treten in nervenaufreibenden, körperlichen, mentalen und sozialen Herausforderungen gegeneinander an, um die Chance auf einen satten Geldpreis in Höhe von 5 Millionen Dollar zu erhalten. Woche für Woche werden die Spieler ihre Stärke und ihren Verstand einsetzen, um im Spiel zu bleiben, in der Hoffnung, der Gewinner von mehreren Millionen Dollar zu werden.«Beast Games» wird von Co-Creator und Executive Producer Jimmy Donaldson (alias MrBeast) zusammen mit den Co-Creators und Executive Producers Tyler Conklin, Sean Klitzner und Mack Hopkins sowie den Executive Producers Michael Cruz, Matt Apps, Charles Wachter, Keith Geller, Joe Coleman, Rachel Skidmore, Chris Keiper und Joshua Kulic moderiert.