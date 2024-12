Chris kriegt's hin: Tall schlägt Pufpaff

Quotennews

«TV total – Aber mit Gast» verliert deutlich an Reichweite, sodass die neue Show «Chris Du das hin?» mit Chris Tall mehr werberelevante Zuschauer einfuhr.

Nachdem Sebastian Pufpaff sich in der vergangenen Woche das erste Mal montags „aber mit Gast“ meldete, war am gestrigen Montag Thorsten Legat sein Gesprächspartner. 0,62 Millionen Menschen interessierten sich für die Aussagen des ehemaligen Bundesliga-Spielers und heutigen Realitystars. Der Marktanteil belief sich auf ausbaufähige 2,5 Prozent. In der Zielgruppe gelang diesmal nicht der Sprung in den zweistelligen Bereich, denn 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige standen für 8,0 Prozent. Es war die schwächste «TV total»-Erstausstrahlung der Ära Pufpaff.Die Show mit Bushido lieferte vor acht Tagen 0,85 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 3,3 respektive 10,1 Prozent. Die reguläre Mittwochs-Ausgabe kam mit 1,00 Millionen Sehern auf 4,2 sowie 10,8 Prozent. In der Zielgruppe bewegten sich die Reichweiten bei 0,50 und 0,53 Millionen. Bei der Einführung der zweiten Ausgabe ist trotz des guten Starts also noch etwas Sand im Getriebe, der für Reibungsverluste sorgt.Im Nachlauf blieben für die zweite-Folge 0,58 Millionen Zuschauer dran – exakt so viele wie in der Vorwoche. Der Marktanteil verblieb bei 2,5 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,40 Millionen umworbene Seher sowie 8,4 Prozent zu Buche. Die Premiere kam in der Zielgruppe auf 0,37 Millionen Jüngere und 8,0 Prozent. Um 22:25 Uhr begrüßten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf neben Spielleiter Oliver Kalkofe auch Shirin David, Ski Aggu und Jessica Schwarz für eine neue Ausgabe von. Die zweieinhalbstündige Sendung unterhielt zwischen 22:25 und 0:50 Uhr noch 0,34 Millionen Zuschauer, darunter 0,23 Millionen werberelevante. Die Marktanteile stiegen auf 2,9 respektive 9,8 Prozent.