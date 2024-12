Carina Wiese: Es macht Freude, mehrere Aspekte einer Figur darstellen zu können'

Interview

In «WaPo Elbe» verkörpert Wiese die Ermittlerin Maike Junghans. Am Dienstag startete die zweite Staffel der Serie.

Wir freuen uns natürlich, dass die Serie so gut ankommt. Aber wir können es trotzdem noch besser machen! Gerechnet habe ich mit nichts. Soweit denke ich irgendwie nicht.Ich habe vielleicht etwas mehr Zeit darauf verwendet.Vor allem wünsche ich mir, dass das geneigte Publikum Entdeckungen machen kann und sich manchmal wundert.Das Epizentrum meiner Kindheit ist immer noch total aufregend und wunderschön. Auch wenn es jetzt in einem anderen Land ist.Es gibt mehr Auseinandersetzungen, Solidarität und Spaß.Es macht Freude, mehrere Aspekte einer Figur darstellen zu können.Das sollen die Zuschauenden beurteilen. Ich hoffe, das ist ein kleiner Stolperstein.Wir lernen uns besser kennen.Das ist eine schöne Allegorie. Auf der Basis könnte man weitermachen.Tatsächlich gab es eine Szene mit dem Boot, wo wir alle sicher waren: Jetzt kippt es um.Ab diesem Moment dachte ich, ich sollte meine schweren Schuhe nur locker binden. So könnte ich mich im Falle des Untergangs vielleicht schneller schwimmend retten. Wobei das in der Elbe, auf Grund der Strömung und der Strudel auch nicht so einfach ist. Trügerisch eben.