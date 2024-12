Mitte Februar startet «Extracted»

US-Fernsehen

Die Survival-Show wurde von B17 Entertainment und FOX Alternative Entertainment produziert.

ist eine einzigartige Survival-Wettbewerbsserie, die am Montag, dem 10. Februar, auf FOX Premiere hat. «Extracted» stammt von den Produzenten von «Alone» und «Special Forces: World's Toughest Test» und zeigt 12 untrainierte Teilnehmer, die versuchen, in der unerbittlichen kanadischen Wildnis unter extrem harten Bedingungen, in gefährlichem Gelände und unter der Bedrohung durch furchterregende Raubtiere zu überleben. Währenddessen sind ihre Familienmitglieder einige Kilometer entfernt in einem abgelegenen Hauptquartier eingeschlossen und beobachten sie über einen 24/7-Live-Feed, wie sie sich allein durch ihre gefährliche Umgebung kämpfen. Das Schicksal jedes ungeübten Teilnehmers in der Wildnis liegt in den Händen seiner Familienmitglieder im Hauptquartier. Die Familie jedes Amateur-Überlebenskünstlers hat die Macht zu entscheiden, ob ihr Angehöriger das Zeug dazu hat, den Elementen zu trotzen und darum zu kämpfen, als Letzter zu überleben, oder ob die Familie den ominösen «Extract»-Knopf drückt und ihren Angehörigen und ihre ganze Familie aus dem Wettbewerb entfernt. Bei «Extracted» stellt sich die Frage: Wie weit werden ihre Angehörigen sie gehen lassen, damit ihre Familie 250.000 Dollar gewinnen kann?Die Spannung steigt und strategische Allianzen werden geschmiedet, während die gegnerischen Familien verhandeln und darum wetteifern, lebenswichtige Hilfsmittel und Ressourcen an ihre Konkurrenten in der Wildnis zu schicken, um ihnen zu helfen, die harten Bedingungen zu überstehen, mit denen sie konfrontiert sind. Der Druck erreicht seinen Höhepunkt, als jede Familie vor der kritischen Entscheidung steht: Werden sie ihre Liebsten an den Rand des Abgrunds treiben oder den Knopf drücken?«Extracted» wird von B17 Entertainment (Teil von Sony Pictures Television), Balboa Productions und FOX Alternative Entertainment produziert. Ausführende Produzenten sind Rhett Bachner, Brien Meagher, Sylvester Stallone, Braden Aftergood, Lauren Taylor Harding, Dan Bree und Rob Buchta, wobei Buchta auch als Showrunner fungiert.