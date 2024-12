Jason Clarke dreht mit Patricia Arquette

US-Fernsehen

Für den Streamingdienst AppleTV+ entsteht eine neue Serie.

Nach Informationen von „Variety“ wurde Jason Clarke für eine Hauptrolle in der Miniserie über die berühmt-berüchtigte Familie Murdaugh verpflichtet. Clarke wird in der noch namenlosen Serie unter anderem neben Patricia Arquette zu sehen sein. Arquettes Engagement wurde im September bekannt. Clarke wird das Familienoberhaupt Alex Murdaugh spielen, während Arquette Maggie Murdaugh verkörpern wird. Die Serie basiert auf der Geschichte der Familie Murdaugh und stützt sich auf die Reportagen der Journalistin Mandy Matney, der Schöpferin des „Murdaugh Murders Podcast“.„Oberflächlich betrachtet scheint Alex Murdaugh (Clarke) alles zu haben: Reichtum, Status und uneingeschränkte Privilegien im ländlichen Hampton County, South Carolina, wo vier Generationen der Murdaughs eine weit verzweigte Anwaltsdynastie aufgebaut haben. Doch als ein tödlicher Unfall Alex, seine Frau Maggie (Arquette) und ihre Söhne Buster und Paul ins grelle Rampenlicht rückt, beginnt die allmächtige Fassade der Murdaughs zu bröckeln, und Alex muss immer verzweifeltere Maßnahmen ergreifen, um den Familiennamen und seine eigenen dunklen Geheimnisse zu bewahren“, so die Beschreibung.Die Serie wird von Michael D. Fuller und Erin Lee Carr als Co-Creators und Executive Producers produziert, wobei Fuller auch als Showrunner fungiert. Als ausführende Produzenten fungieren Nick Antosca und Alex Hedlund mit ihrer Firma Eat the Cat und Matney als ausführender Produzent. UCP ist das Studio. Antosca und Eat the Cat haben derzeit einen Rahmenvertrag mit UCP.